La Terre frappée par une explosion inexpliquée d'une étoile morte, les scientifiques intrigués

By

Les scientifiques ont observé une explosion de rayons gamma provenant d’une étoile morte, connue sous le nom de pulsar, si énergétique qu’elle ne peut être expliquée. L'explosion est la plus haute énergie de ce type jamais vue, équivalente à environ dix mille milliards de fois l'énergie de la lumière visible ou 20 téra-électronvolts. Les chercheurs à l’origine de cette avancée affirment que cette découverte appelle à repenser le fonctionnement de ces accélérateurs naturels, les pulsars.

Les pulsars se forment lorsqu'une étoile explose dans une supernova et laisse derrière elle une petite étoile morte. Ces étoiles mortes, également appelées étoiles à neutrons, sont incroyablement denses et constituées presque entièrement de neutrons. Ils tournent extrêmement vite et possèdent un champ magnétique puissant. Pendant leur rotation, les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique, semblables à un phare cosmique.

On pense que le rayonnement des pulsars est le résultat d’électrons rapides produits et émis par la magnétosphère du pulsar, composée de plasma et de champs électromagnétiques qui entourent l’étoile. Les scientifiques étudient le rayonnement des pulsars pour mieux comprendre leur formation.

Dans ce cas, les chercheurs ont détecté une explosion de rayonnement provenant du pulsar Vela avec des composantes énergétiques encore plus élevées que celles observées précédemment. Le rayonnement a atteint 20 téraélectronvolts, ce qui est environ 200 fois plus énergétique que tout rayonnement précédemment détecté par cet objet. Cela remet en question les connaissances existantes sur les pulsars et nécessite de repenser le fonctionnement de ces accélérateurs naturels.

Les scientifiques espèrent qu’en étudiant les sursauts d’énergie plus puissants des pulsars, ils pourront mieux comprendre ces objets célestes fascinants. La découverte de cette explosion inexpliquée provenant d'une étoile morte ouvre de nouvelles voies de recherche et pourrait fournir des informations précieuses sur les mécanismes à l'origine des émissions d'énergie extrêmes des pulsars.

Sources:

– 'Découverte d'un composant de rayonnement du Vela Pulsar atteignant 20 téraélectronvolts', Nature Astronomy