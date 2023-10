Les cernes des arbres montrent des preuves d'une tempête solaire extrême qui pourrait dévaster la civilisation actuelle

Les scientifiques ont découvert des preuves d'une tempête solaire extrême survenue il y a environ 14,300 XNUMX ans, selon une analyse d'anciens cernes d'arbres trouvés dans les Alpes françaises. Le pic des niveaux de radiocarbone trouvé dans les cernes des arbres indique qu’il s’agit de la plus grande tempête solaire jamais enregistrée par les scientifiques.

Si un événement similaire devait se produire aujourd’hui, il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la civilisation humaine. Le réseau électrique pourrait être mis hors service pendant des mois, provoquant des pannes généralisées et paralysant nos infrastructures. Les systèmes de communication, tels que les satellites, pourraient être endommagés de façon permanente, les rendant inutilisables. Les astronautes seraient également confrontés à de graves risques liés aux radiations.

Cette découverte sert d’avertissement pour l’avenir, mettant en évidence l’impact potentiel des tempêtes solaires extrêmes sur Terre. Pour nous protéger d’événements similaires, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre comment et pourquoi ils se produisent. Les scientifiques ont déjà identifié neuf tempêtes solaires extrêmes, dont celles qui ont eu lieu en 993 et ​​774 après JC. Cependant, la tempête nouvellement découverte était deux fois plus puissante que celles-là.

L’étude de ces tempêtes solaires est un défi car elles ne peuvent être comprises qu’indirectement. Les mesures instrumentales directes de l'activité solaire ne sont possibles que depuis le XVIIe siècle. Les mesures au radiocarbone obtenues à partir des cernes des arbres et des carottes de glace polaires fournissent les meilleures informations sur le comportement du Soleil dans un passé lointain.

La tempête solaire la plus connue observée par les scientifiques est l'événement de Carrington en 1859. Cependant, la tempête nouvellement découverte et d'autres événements de Miayake auraient été nettement plus puissants. Les événements Miayake ont été identifiés en analysant des arbres anciens fossilisés et en étudiant le radiocarbone présent en eux.

Cette recherche souligne l’urgence de développer des stratégies pour protéger nos infrastructures et nos technologies des effets dévastateurs des tempêtes solaires extrêmes. En comprenant le comportement du Soleil et son potentiel face à ces événements, nous pouvons prendre des mesures pour atténuer les risques qu’ils posent à notre mode de vie moderne.

