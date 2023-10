Les cernes d'arbres anciens révèlent une tempête solaire dévastatrice qui pourrait avoir un impact sur la civilisation d'aujourd'hui

Les cernes d'arbres découverts dans les Alpes françaises ont fourni la preuve d'une tempête solaire extrême qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la civilisation humaine si elle se produisait aujourd'hui. Les scientifiques ont découvert un pic significatif des niveaux de radiocarbone dans les cernes des arbres, remontant à 14,300 XNUMX ans, ce qui indique l’apparition d’une tempête solaire massive – la plus grande jamais enregistrée.

L’impact potentiel d’un événement similaire aujourd’hui est alarmant. Une telle tempête solaire pourrait perturber le réseau électrique pendant des mois et causer des dommages importants à nos infrastructures de communication. Dans une étude menée par des chercheurs de l’Université de Leeds, le caractère extrême de cet événement ancien sert d’avertissement pour l’avenir. Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées, a souligné que les transformateurs de nos réseaux électriques pourraient être endommagés de manière permanente, entraînant des pannes de courant généralisées. De plus, les satellites essentiels à la navigation et aux télécommunications risqueraient de subir des dommages irréparables, et les astronautes seraient confrontés à de graves risques de radiation.

Pour garantir la protection de notre monde contre des événements similaires, des recherches plus approfondies sont nécessaires. Bien que les scientifiques aient identifié neuf tempêtes solaires extrêmes, connues sous le nom d'événements Miayake, au cours des 15,000 XNUMX dernières années, les causes exactes et les mécanismes à l'origine de ces événements restent flous. Ces événements ne peuvent être étudiés qu’indirectement, ce qui rend difficile la prévision de leur apparition ou la compréhension de leur nature.

Les mesures instrumentales directes de l'activité solaire ne sont possibles que depuis le XVIIe siècle. L’utilisation de mesures au radiocarbone provenant des cernes des arbres, en conjonction avec les données sur le béryllium provenant des carottes de glace polaires, offre le moyen le plus efficace de comprendre le comportement solaire à travers l’histoire. Selon Edouard Bard, professeur d'évolution du climat et des océans au Collège de France et au CEREGE, ces enregistrements à long terme fournissent des informations précieuses sur les comportements passés du Soleil.

La magnitude de la tempête solaire récemment découverte, similaire aux événements de Miayake, est estimée à deux fois plus puissante que celles survenues en 993 et ​​774 après JC. L'intensité de ces événements a été déterminée par l'analyse du radiocarbone provenant d'anciens fossiles d'arbres, offrant ainsi un aperçu du passé.

Publiée dans Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society, cette recherche met en évidence l'urgence de développer des stratégies pour protéger notre civilisation des conséquences potentiellement catastrophiques des tempêtes solaires.

