Une étude récente révèle que la Terre a déjà connu une tempête solaire extrême, alertant les scientifiques d'une dévastation potentielle aujourd'hui

Une étude récente menée par des scientifiques indique que la Terre a été frappée par une tempête solaire extrême qui aurait des effets catastrophiques sur la civilisation humaine si elle se produisait à l’époque moderne. Les cernes d'arbres anciens découverts dans les Alpes françaises ont fourni la preuve d'un pic significatif des niveaux de radiocarbone il y a environ 14,300 XNUMX ans, indiquant l'apparition d'une tempête solaire massive, la plus importante jamais détectée par les scientifiques.

Si un événement similaire devait se produire aujourd’hui, son impact pourrait être dévastateur. Il a été prévenu que le réseau électrique pourrait être mis hors service pendant des mois, provoquant des pannes généralisées et de graves dommages aux infrastructures de communication. De plus, les satellites essentiels à la navigation et aux télécommunications pourraient devenir inutilisables, tandis que les astronautes seraient confrontés à de graves risques liés aux radiations. Les chercheurs de l'étude soulignent l'urgence de se préparer à de telles tempêtes solaires extrêmes.

Les scientifiques ont déjà identifié neuf tempêtes solaires extrêmes, appelées événements Miayake, qui se sont produites au cours des 15,000 993 dernières années. Les événements les plus récents se sont produits en 774 et ​​XNUMX après J.-C., tandis que la tempête antique nouvellement découverte était deux fois plus puissante que celles-ci. Cependant, la compréhension de ces événements reste un défi car ils ne peuvent être étudiés qu’indirectement.

Selon Edouard Bard, professeur d'évolution du climat et des océans au Collège de France et au CEREGE, l'étude de l'activité solaire repose essentiellement sur des mesures indirectes. Il note que même si des enregistrements instrumentaux de l'activité solaire sont disponibles depuis le XVIIe siècle, ils fournissent une compréhension incomplète du comportement du Soleil. La combinaison des données sur le radiocarbone des cernes des arbres et sur le béryllium des carottes de glace polaires offre le meilleur moyen de comprendre les tendances à long terme du Soleil.

La plus grande tempête solaire observée et étudiée jusqu'à présent s'est produite en 1859 et est connue sous le nom d'événement de Carrington. Cet événement a provoqué d'importantes perturbations, notamment la destruction de machines télégraphiques et une aurore exceptionnellement brillante qui a amené les oiseaux à se comporter comme si c'était le matin. L'ancienne tempête nouvellement découverte aurait été encore plus puissante que l'événement de Carrington.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l’apparition et la prévisibilité des tempêtes solaires extrêmes. Les scientifiques appellent à poursuivre les efforts pour protéger le monde contre des événements similaires à l’avenir.

