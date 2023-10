Analyser la Terre en tant qu'exoplanète : le potentiel de la mission LIFE

Dans une étude récente, des chercheurs ont exploré les possibilités de caractériser notre planète Terre comme une exoplanète à l’aide de l’hypothétique mission spatiale Large Interferometer For Exoplanets (LIFE). En analysant les spectres thermiques d'un ensemble de données d'observations de la Terre, l'équipe a créé des observations simulées pour évaluer l'habitabilité potentielle de la Terre et étudier l'impact de divers facteurs sur sa caractérisation.

L’étude révèle plusieurs résultats clés. Premièrement, les chercheurs ont déterminé que la Terre peut être classée comme une planète habitable tempérée, avec des abondances significatives de CO2, H2O, O3 et CH4 dans son atmosphère. Deuxièmement, ils ont découvert que les variations saisonnières de la température de surface et d’équilibre, ainsi que l’albédo de Bond (réflectivité), pouvaient être détectées.

De plus, l'étude montre que la géométrie d'observation et la nature non résolue des observations ont un impact minime sur la caractérisation de la Terre. Cependant, le profil variable de H2O et la couverture nuageuse éparse sur Terre peuvent conduire à des résultats d'extraction biaisés pour la structure atmosphérique et l'abondance des gaz traces.

Bien que la détection directe de la biosphère terrestre via la saisonnalité atmosphérique reste improbable en raison de l'étendue limitée de ses variations saisonnières dans l'abondance des biosignatures, les résultats suggèrent que LIFE pourrait identifier avec succès la Terre comme une planète capable de supporter la vie. LIFE pourrait détecter des bioindicateurs, des conditions de surface favorables à l’eau liquide et un climat tempéré.

Cette étude met en évidence le potentiel des missions spatiales de nouvelle génération, comme LIFE, pour évaluer l’habitabilité et le potentiel de vie sur les exoplanètes terrestres tempérées proches. En tirant parti de technologies avancées et de stratégies d’observation optimisées, ces missions peuvent fournir des informations précieuses sur l’habitabilité des exoplanètes et leur potentiel d’hébergement de la vie.

Source : Jean-Noël Mettler, Björn S. Konrad, Sascha P. Quanz, Ravit Helled