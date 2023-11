Une étonnante comète approche de la Terre en 2024

Un événement céleste fascinant devrait captiver les observateurs du ciel en 2024. Une gigantesque comète, connue sous le nom de 12P/Pons-Brooks, sera visible alors qu'elle se rapprochera le plus du soleil. Ce spectacle astronomique a déjà attiré l'attention des experts en raison de son comportement extraordinaire.

Des scientifiques de la British Astronomy Association (BAA) ont rapporté que la comète avait connu deux explosions explosives en seulement quatre mois. Ces explosions consistent en des éruptions soudaines de poussière et de gaz alors que la comète se dirige vers la Terre. Ce qui rend ce phénomène cosmique encore plus étonnant, c’est l’apparence particulière de la comète elle-même.

Richard Miles, membre de la BAA, a comparé la comète 12P/Pons-Brooks à l'emblématique Millennium Falcon de la franchise Star Wars. Il a décrit la comète comme étant entourée d’un vaste nuage éthéré de poussière et de gaz. Cette ressemblance étonnante a suscité l’admiration et la fascination des astronomes et des passionnés.

Il est intéressant de noter que de telles explosions sont des phénomènes relativement rares dans les comètes, se produisant seulement environ 3 à 4 % du temps. Lors de tels événements, les particules éjectées du noyau de la comète se dispersent au fil du temps. Dans le cas de 12P/Pons-Brooks, le gros noyau crée une ombre qui enveloppe le nuage de poussière et de gaz, produisant une forme unique ressemblant à des cornes de diable ou au célèbre vaisseau spatial.

Non seulement l’apparence de cette comète est captivante, mais sa trajectoire est également remarquable. Le terme « de type Halley » a été inventé par des scientifiques pour décrire les comètes qui suivent des orbites elliptiques allongées autour du soleil, mettant entre 20 et 200 ans pour accomplir une révolution. Bien que 12P/Pons-Brooks entre dans cette catégorie, elle s'écarte légèrement de la période orbitale de la comète de Halley, qui s'étend sur 76 ans au lieu des 71 ans observés dans ce cas.

Pour avoir un aperçu de cet extraordinaire spectacle céleste, marquez sur vos calendriers le 21 avril, date à laquelle la comète sera la plus proche du soleil, et le 2 juin, date à laquelle elle sera la plus proche de la Terre. Gardez à l’esprit que même si la NASA qualifie 12P/Pons-Brooks de « comète géocroiseur », elle est néanmoins environ 70 fois plus éloignée de nous que notre propre lune. La possibilité d’une collision est donc tout simplement hors de question.

Cet événement promet d'être une expérience véritablement fascinante pour les astronomes amateurs et professionnels. Alors préparez vos télescopes et préparez-vous à assister au voyage époustouflant du 12P/Pons-Brooks alors qu'il ornera le ciel en 2024.

QFP

Q : À quoi ressemble la comète 12P/Pons-Brooks après les explosions ?

Après les explosions, cette comète prend l'apparence du vaisseau spatial Millennium Falcon ou des cornes du diable, entourée d'un nuage de poussière et de gaz.

Q : Les explosions sont-elles courantes dans les comètes ?

Non, les explosions dans les comètes sont relativement rares, se produisant seulement environ 3 à 4 % du temps.

Q : Pourquoi la comète présente-t-elle une forme unique ?

La poussière créée par l'explosion, combinée au gros noyau de la comète, crée une forme évidée ressemblant à des cornes de diable ou au vaisseau spatial Millennium Falcon.

Q : Qu’est-ce qu’une comète « de type Halley » ?

Une comète de type « Halley » suit une longue orbite elliptique autour du soleil, mettant entre 20 et 200 ans pour accomplir une révolution. Dans le cas de 12P/Pons-Brooks, sa période orbitale est d'environ 71 ans, ce qui est légèrement différent de la comète de Halley, qui orbite tous les 76 ans.

Q : Quand la comète sera-t-elle visible depuis la Terre ?

La comète passera au plus près du soleil le 21 avril et au plus près de la Terre le 2 juin, offrant ainsi aux observateurs du ciel l'occasion d'être témoins de sa magnificence.

Q : Existe-t-il une possibilité de collision avec la Terre ?

Non, comme l'ont mentionné les experts, la comète 12P/Pons-Brooks est environ 70 fois plus éloignée de la Terre que notre Lune, ce qui rend toute collision totalement hors de question.