Si vous êtes un lève-tôt ou si vous prenez la route tôt ce samedi, prenez un moment pour regarder le ciel du sud-ouest vers 6h15. Vous aurez droit à une apparence lumineuse de la Station spatiale internationale (ISS) alors qu'elle traverse le ciel. Dans un peu plus de trois minutes, il montera presque au-dessus de notre tête avant de descendre vers l’horizon oriental et de disparaître.

Cette observation particulière de l’ISS sera incroyablement lumineuse, ce qui en fera l’objet le plus visible du ciel. Cependant, à mesure qu’elle se rapproche de l’horizon oriental, elle sera éclipsée par Vénus, notre planète sœur. Vénus se lève tôt et brille avant que le soleil ne prenne le relais. Gardez-le à l’œil et vous pourrez peut-être même le voir après le lever du soleil. En fait, Vénus et la Lune sont les seuls objets célestes réguliers visibles pendant la journée.

En parlant de la Lune, le 24 elle se positionnera à côté de la planète Saturne. Avec la lune dans son état gibbeux, pleine aux trois quarts environ, elle sera en passe de devenir pleine d’ici le 29.

Cette période est parfaite pour observer deux de nos galaxies naines les plus proches. Par une nuit claire au milieu du mois, dirigez-vous vers un endroit sombre et donnez à vos yeux cinq minutes pour s’adapter. Sans aucune interférence de la lune, vous pourrez repérer les petits et grands nuages ​​​​de Magellan dans le ciel austral. Le petit nuage de Magellan (SMC) se trouve juste au sud-ouest de l'étoile brillante Achernar et apparaît comme un petit amas de lumière. Malgré son apparence insignifiante, elle s'étend en réalité sur plus de 18,000 XNUMX années-lumière et contient plusieurs centaines de millions d'étoiles.

Le grand nuage de Magellan (LMC) est situé juste au-dessus de l'étoile Canopus, près de l'horizon sud. Il est à la fois plus grand et plus proche de nous que son homologue plus petit, s'étendant sur environ 32,000 20 années-lumière et englobant environ 2.4 milliards d'étoiles. Le LMC devrait également fusionner avec notre galaxie, la Voie lactée, dans environ XNUMX milliards d’années.

Alors la prochaine fois que vous vous lèverez tôt ou que vous vous retrouverez dans un endroit sombre, prenez un moment pour apprécier les merveilles du ciel nocturne. Repérez l'ISS, suivez Vénus et explorez la beauté des nuages ​​​​de Magellan et de notre propre galaxie, la Voie lactée.

Sources:

– Station spatiale internationale (ISS) : https://www.nasa.gov/