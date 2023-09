Les premiers ancêtres des humains ont intentionnellement créé des sphères, suggère une nouvelle étude

By

Les archéologues débattent depuis longtemps des origines et de la fonction des « sphéroïdes » de la taille d’une balle de tennis découverts dans des sites antiques. Une étude récente menée par l’Université hébraïque de Jérusalem fait la lumière sur la question. Les chercheurs ont examiné 150 sphéroïdes calcaires datant de 1.4 million d'années, découverts sur le site archéologique israélien d'Ubeidiya. Grâce à l’analyse 3D, ils ont trouvé des preuves que ces sphères avaient été fabriquées intentionnellement.

L’étude suggère que les premiers hominidés, dont la lignée exacte est encore inconnue, tentaient d’atteindre la sphère parfaite. Même si les pierres ne sont pas devenues plus lisses au cours du processus, elles sont devenues nettement plus sphériques. Les chercheurs soutiennent que cette mise en forme intentionnelle indique une idée préconçue et une capacité cognitive chez nos anciens ancêtres.

La découverte ouvre des possibilités d’études plus approfondies. Julia Cabanas, archéologue au Muséum national d'histoire naturelle de France, suggère que des techniques similaires pourraient être appliquées à d'autres sphéroïdes, comme ceux trouvés dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie, datant de 2 millions d'années. Cependant, comprendre le but de ces sphères reste un mystère.

Diverses théories ont été proposées. Certains pensent que les sphéroïdes étaient utilisés comme outils pour extraire la moelle des os ou broyer des plantes. D'autres pensent qu'ils pourraient avoir une valeur symbolique ou artistique. Cabanas reconnaît que toutes les hypothèses sont possibles, mais admet que les vraies réponses pourraient ne jamais être connues.

Cette nouvelle étude enrichit notre compréhension des capacités cognitives des premiers ancêtres humains et de leur capacité à façonner délibérément des objets. La création intentionnelle de ces sphères démontre un niveau de planification et de compétence chez les anciens hominidés qui était auparavant inconnu.

Sources:

– Titre : Les premiers ancêtres des humains ont intentionnellement créé des sphères, suggère une nouvelle étude

– Source : TheGuardian.com