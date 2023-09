Le développement du microbiome buccal chez les nourrissons : comprendre les facteurs qui façonnent la santé bucco-dentaire précoce

Une revue récente publiée dans la revue Frontiers in Microbiology explore le développement du microbiome oral chez les nourrissons et les différents facteurs qui influencent sa composition. Le microbiome buccal fait référence à la communauté de micro-organismes présents dans la bouche, notamment la langue, les dents, les gencives et les amygdales. Cet écosystème diversifié de bactéries, champignons, archées et protozoaires joue un rôle crucial dans le maintien de la santé bucco-dentaire et globale.

L’étude met en évidence les recherches limitées menées sur le développement du microbiome oral par rapport au microbiome intestinal. Cependant, comprendre le microbiome buccal est crucial car il a des implications sur le bien-être de l'enfant tout au long de sa vie.

Le développement du microbiome buccal commence avant la naissance, avec des bactéries telles que Staphylococcus epidermidis colonisant la cavité buccale. Cependant, le microbiome buccal est très dynamique et subit des changements importants au début de la vie. Vers l’âge d’un mois, les bactéries initiales ont pour la plupart disparu, remplacées par d’autres genres tels que Gemella et Haemophilus.

L’alimentation du nourrisson joue un rôle crucial dans la formation du microbiome buccal. Les bébés allaités ont des microbiomes distincts de ceux des bébés nourris au lait maternisé. Le lait maternel contient divers composants, notamment des microbes, des oligosaccharides du lait maternel (HMO), des acides gras à chaîne courte (AGCC) et des protéines antimicrobiennes. Ces composants contribuent au développement et à la protection du microbiome buccal.

La poussée dentaire et l’émergence des dents primaires influencent également le développement du microbiome buccal. À mesure que bébé grandit et que ses dents commencent à apparaître, de nouvelles bactéries colonisent la bouche. Il existe une relation complexe entre la carie dentaire et le microbiome buccal, chacun influençant l’autre.

De plus, des facteurs tels que la santé respiratoire et l’utilisation d’antibiotiques peuvent avoir un impact sur le microbiome buccal. Les bactéries des voies respiratoires peuvent se déplacer vers la bouche, provoquant potentiellement des infections respiratoires. Les antibiotiques, bien que nécessaires dans certains cas, peuvent perturber le microbiome buccal, entraînant des effets à long terme sur la santé bucco-dentaire.

L'analyse souligne la nécessité de recherches plus approfondies dans ce domaine, en particulier d'études longitudinales qui suivent les données sur la nutrition, la dentition et la santé tout au long de l'enfance. Des techniques avancées de séquençage sont également nécessaires pour différencier les différentes espèces de Streptococcus et leurs effets sur la santé humaine. Comprendre la formation du microbiome buccal permettra de développer des stratégies visant à soutenir la santé bucco-dentaire et systémique tout au long de la vie.

Sources:

– Frontières en microbiologie. « Développement temporel du microbiome oral chez les nourrissons : un aperçu de la méta-analyse. »