Prix ​​de collaboration en début de carrière du programme d'astrobiologie de la NASA

Le programme d'astrobiologie de la NASA offre les Early Career Collaboration Awards (ECCA) pour soutenir les voyages liés à la recherche des étudiants de premier cycle, des cycles supérieurs, des postdoctorants et des jeunes scientifiques. L'ECCA vise à promouvoir la collaboration et l'échange de connaissances entre chercheurs dans le domaine de l'astrobiologie.

L'ECCA finance les frais de déplacement pour circuler entre deux ou plusieurs laboratoires soutenus par le programme d'astrobiologie de la NASA. Il offre aux chercheurs la possibilité de visiter différentes institutions et de collaborer avec des experts dans leur domaine. Le programme reconnaît l'importance des collaborations interdisciplinaires et encourage les candidats à explorer divers environnements de recherche.

Bien que la priorité soit accordée aux voyages qui soutiennent la recherche du candidat, l'ECCA prend également en compte d'autres voyages essentiels au développement professionnel du candidat. Cette flexibilité permet aux chercheurs d'assister à des conférences, des ateliers et des réunions qui peuvent améliorer leurs connaissances et leurs compétences en astrobiologie.

Pour être éligibles à l'ECCA, les candidats doivent être formellement affiliés à une institution américaine. Cela garantit que le financement est utilisé par des chercheurs activement impliqués dans la recherche en astrobiologie aux États-Unis. L'ECCA est ouverte aux étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs, aux boursiers postdoctoraux et aux jeunes scientifiques qui en sont aux premiers stades de leur carrière.

Le montant maximum de financement pour l’ECCA est de 5,000 XNUMX $. Ce soutien financier peut être utilisé pour couvrir les frais de voyage tels que le billet d'avion, l'hébergement, les repas et les frais d'inscription à la conférence. L'ECCA vise à fournir un niveau raisonnable de soutien pour permettre aux chercheurs de s'engager dans des activités de collaboration et des opportunités de développement professionnel.

La date limite de candidature à l'ECCA est le lundi 16 octobre 2023. Les personnes intéressées sont encouragées à visiter le site Web du programme d'astrobiologie de la NASA pour plus d'informations sur la manière de postuler et les exigences spécifiques du prix.

Les prix de collaboration en début de carrière offerts par le programme d'astrobiologie de la NASA offrent une excellente opportunité aux jeunes chercheurs dans le domaine de l'astrobiologie d'améliorer leur recherche et leur développement professionnel grâce à la collaboration et à l'échange de connaissances. En soutenant les voyages dans différentes institutions de recherche, l'ECCA vise à favoriser les collaborations interdisciplinaires et à promouvoir l'innovation dans le domaine de l'astrobiologie.

