Des microfossiles extraordinaires du Cambrien précoce fournissent de nouvelles informations sur les cycloneuraliens

Une équipe de recherche internationale dirigée par le professeur Zhang Huaqiao a fait une découverte passionnante dans le domaine de la paléontologie. Ils ont découvert d’extraordinaires microfossiles du Cambrien précoce qui préservent la musculature introvertie des cycloneuraliens, un groupe d’animaux comprenant des vers ronds, des vers de crin de cheval, des dragons de boue et bien d’autres. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’évolution précoce des cycloneuraliens, qui sont étroitement liés aux arthropodes, les animaux les plus prospères sur Terre.

L'étude, publiée dans Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, met en évidence l'importance de ces microfossiles dans la compréhension de la morphologie fonctionnelle et de l'importance évolutive des premiers organismes du Cambrien. Les fossiles, trouvés dans la formation Kuanchuanpu en Chine, sont exceptionnellement bien conservés et témoignent de la musculature de ces animaux anciens.

Les chercheurs décrivent trois spécimens phosphatés, dont un en particulier (NIGP179459) est mieux conservé. Ce spécimen se compose de cinq anneaux interconnectés, ainsi que de structures radiales et longitudinales. Les anneaux et les structures sont interprétés comme des muscles fossilisés, représentant différents groupes de muscles tels que les muscles circulaires et longitudinaux.

Sur la base de leur disposition et de leur texture, les chercheurs suggèrent que ces microfossiles appartiennent aux priapulans, un groupe de vers marins. La présence d'une grille musculaire suggère une similitude avec les priapulans, tandis que la symétrie hexaradiale est comparable aux scalidophorans.

Dans l’ensemble, ces microfossiles extraordinaires fournissent des informations précieuses sur l’anatomie et les relations évolutives des premiers cycloneuraliens du Cambrien. Ils contribuent à notre compréhension de la diversité et de la complexité des organismes anciens et mettent en lumière les origines des arthropodes et d’autres groupes d’animaux prospères.

Sources:

– Actes de la Royal Society B : Sciences biologiques