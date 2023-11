Envie de vous lancer dans une aventure d'observation des étoiles ? Le télescope Celestron StarSense Explorer DX 130AZ est un choix fantastique pour les débutants, et c'est maintenant le moment idéal pour acheter, avec une réduction de 150 $ avant le Black Friday. Ce télescope à réflecteur de 5 pouces a reçu des critiques élogieuses, obtenant quatre étoiles sur cinq dans notre revue Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, et il figure en bonne place dans notre guide d'achat du meilleur télescope pour débutant.

Ce qui distingue le DX 130AZ, c'est son ouverture de 130 mm, qui le rend idéal pour observer les galaxies, les nébuleuses, les planètes et les amas d'étoiles. Il est livré avec un ensemble complet d'accessoires, notamment des oculaires de 10 mm et 25 mm, un chercheur, une station d'accueil pour smartphone StarSense et un trépied pleine hauteur. Que vous ayez quelques connaissances en constellations ou que vous soyez un débutant complet, ce télescope s'adresse à tous les niveaux d'expertise. Utilisez le chercheur à point rouge pour naviguer dans le ciel nocturne ou profitez de la station d'accueil pour adaptateur pour smartphone, parfaite pour les débutants. Installez et lancez simplement l'application StarSense, et elle vous guidera avec des flèches vers l'objet céleste souhaité. Vous recherchez Jupiter ou Saturne ? Tapez-le simplement dans l’application et il vous y dirigera.

Ne manquez pas cette opportunité de posséder un télescope adapté aux débutants et doté de suffisamment de puissance pour observer vos objets préférés du ciel nocturne. Le Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, désormais à 150 $ de réduction, est un excellent investissement. Profitez de cette offre sans précédent et commencez dès aujourd’hui votre voyage dans le cosmos.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est l'ouverture du télescope Celestron StarSense Explorer DX 130AZ ?

Le Celestron StarSense Explorer DX 130AZ a une ouverture de 130 mm, ce qui le rend parfait pour observer les galaxies, les nébuleuses, les planètes et les amas d'étoiles.

2. Puis-je utiliser mon smartphone avec ce télescope ?

Oui, le DX 130AZ est livré avec une station d'accueil adaptateur pour smartphone. Installez simplement l'application StarSense sur votre téléphone, placez-la dans le dock et l'application vous guidera vers l'objet céleste souhaité.

3. Quels accessoires sont inclus avec le télescope ?

Le télescope est livré avec des oculaires de 10 mm et 25 mm, un chercheur, une station d'accueil pour smartphone StarSense et un trépied pleine hauteur. Ces accessoires offrent tout ce dont un nouvel astronome a besoin pour une expérience d'observation des étoiles réussie.

4. Ce télescope est-il adapté aux débutants ?

Absolument! Le Celestron StarSense Explorer DX 130AZ est un télescope idéal pour débutant. Il est simple à utiliser et même les débutants complets peuvent facilement naviguer dans le ciel nocturne à l'aide de la station d'accueil pour adaptateur pour smartphone et de l'application StarSense.

5. Combien puis-je économiser grâce à cette offre ?

Vous pouvez économiser 150 $ sur le télescope Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Ne manquez pas cette offre incroyable et commencez dès aujourd'hui à explorer les merveilles de l'univers.