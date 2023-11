La Chine découvre le plus ancien groupe de dinosaures et dévoile des informations sur leurs modes de reproduction

La Chine a fait une découverte révolutionnaire dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, en mettant au jour le plus ancien nid d'œufs de dinosaures et le plus ancien groupe de fossiles de dinosaures au monde. Les fouilles, menées par des chercheurs de l'Université chinoise des géosciences (Wuhan), de l'Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de l'Académie chinoise des sciences et du Musée provincial du Guizhou, ont révélé une découverte remarquable datant de 190 millions d'années.

Le groupe de fossiles de dinosaures, découvert dans le district de Pingba de la ville d'Anshun, se compose de trois dinosaures adultes et de 50 œufs répartis dans cinq nids, tous appartenant à la même espèce. Ces spécimens remarquables fournissent des informations inestimables sur le comportement et les schémas de reproduction des premiers dinosaures.

Nommé Qianlong shouhu, d'après la région de la province du Guizhou et la théorie selon laquelle le dinosaure prenait soin de ses petits, les caractéristiques uniques de ce dinosaure sauropode le distinguent des autres de son espèce. Les chercheurs estiment que le Qianlong shouhu pourrait atteindre une longueur de plus de six mètres et peser jusqu'à une tonne.

La découverte la plus significative de cette découverte est la révélation de l’éclosion synchronisée. Grâce à l’examen des squelettes d’embryons dans les œufs, les chercheurs ont déterminé qu’ils étaient tous à des stades de développement similaires, un peu comme les tortues marines modernes. Cette stratégie d’éclosion synchronisée était avantageuse pour les dinosaures, car elle permettait aux individus d’échapper efficacement à la prédation.

En outre, l’étude remet en question les croyances antérieures sur les caractéristiques des premiers œufs de dinosaures. Alors que les arguments existants suggéraient que ces œufs étaient soit rigides, soit mous, l'équipe de recherche propose une nouvelle classification. Ils affirment que les œufs de Qianlong shouhu avaient une coquille semi-rigide, établissant un équilibre entre la flexibilité des œufs de serpent et la dureté des œufs de poule.

Cette découverte révolutionnaire offre non seulement un aperçu des stratégies de reproduction et de survie des premiers dinosaures, mais met également en lumière leurs modèles de comportement. Les résultats mettent en évidence la présence de pratiques d’élevage en groupe parmi les dinosaures, élargissant ainsi notre compréhension de ces créatures fascinantes.

Foire aux Questions

Q : Qu’a révélé la récente découverte de fossiles de dinosaures en Chine ?

R : La récente découverte de fossiles de dinosaures dans la province du Guizhou, en Chine, a révélé un groupe d'œufs de dinosaures et de fossiles de dinosaures adultes exceptionnellement bien conservés. Cette découverte remonte à 190 millions d'années et met en lumière le comportement et les modes de reproduction des premiers dinosaures.

Q : Qu'est-ce qui est unique dans les fossiles de dinosaures Qianlong shouhu ?

R : Les fossiles de dinosaures Qianlong shouhu possèdent des caractéristiques distinctives et des combinaisons de caractéristiques qui les distinguent des autres dinosaures sauropodes. On estime que ce dinosaure sauropode unique mesurait plus de six mètres de long et pesait jusqu'à une tonne.

Q : Qu'est-ce que l'éclosion synchronisée et pourquoi est-ce important ?

R : L’éclosion synchronisée fait référence à l’éclosion simultanée d’œufs dans un nid. La découverte d'une éclosion synchronisée parmi les œufs de dinosaures suggère une stratégie de reproduction coordonnée et donne un aperçu des mécanismes de survie des premiers dinosaures.

Q : Comment l’étude récente remet-elle en question les croyances antérieures sur les premiers œufs de dinosaures ?

R : L’étude remet en question les arguments existants selon lesquels les premiers œufs de dinosaures étaient rigides ou mous. Au lieu de cela, la recherche propose une nouvelle classification, suggérant que les œufs découverts avaient une coquille semi-rigide, combinant la flexibilité des œufs de serpent avec la dureté des œufs de poule.

Q : Quelle est l’importance de la reproduction en groupe parmi les dinosaures ?

R : La présence de pratiques d'élevage en groupe parmi les dinosaures, comme en témoigne la découverte récente, ajoute à notre compréhension de leurs modèles de comportement. Les stratégies de reproduction en groupe peuvent avoir joué un rôle crucial dans le succès reproducteur et la survie des premiers dinosaures.