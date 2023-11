De nouveaux écouteurs portables équipés de biocapteurs surveillent l’activité cérébrale et la santé

Les écouteurs ont été développés avec des biocapteurs intégrés capables de mesurer en continu l'activité cérébrale et les niveaux de lactate dans la sueur. Cette technologie innovante, développée par les ingénieurs du Center for Wearable Sensors de la Jacobs School of Engineering de l'UC San Diego, offre des applications potentielles dans la détection et la surveillance des maladies neurogénératives et dans la surveillance de la santé à long terme.

Les capteurs des écouteurs transmettent sans fil les données à un smartphone ou un ordinateur portable pour analyse et affichage. Cette avancée ouvre la voie à de futurs capteurs portables et appareils mobiles permettant de suivre de manière transparente l’activité cérébrale et divers métabolites liés à la santé tout au long de la journée.

La combinaison des signaux cérébraux et corporels dans une plate-forme compacte représente une avancée significative dans la technologie de détection intra-auriculaire. Ces capteurs ont un format plus petit, sont moins envahissants et plus confortables à porter que les casques d'électroencéphalogramme (EEG) ou les lecteurs de lactate sanguin commerciaux existants, tout en offrant des performances similaires.

En intégrant les données d'électroencéphalographie (EEG), qui mesurent l'activité électrique dans le cerveau, et les mesures de lactate provenant de la sueur, les individus peuvent surveiller l'effort physique, les niveaux de stress, la concentration et même diagnostiquer certaines crises, y compris les crises d'épilepsie.

La conception innovante des capteurs auriculaires implique deux types de capteurs imprimés sur un substrat polymère flexible fixé autour des écouteurs. Un capteur capture l'activité électrodermique et les signaux EEG pour suivre les signaux liés à l'état du cerveau, tandis que l'autre capteur analyse les métabolites, tels que le lactate, présents dans la sueur. Les capteurs sont recouverts d'un hydrogel qui améliore la collecte de la sueur et s'adapte au mouvement des écouteurs.

Pour garantir des performances optimales, les chercheurs ont stratégiquement placé les capteurs dans le conduit auditif, minimisant ainsi les interférences et maximisant le rapport signal/bruit. Ils ont également mené des tests de validation approfondis pour évaluer les performances des électrodes, les modèles de signaux cérébraux, la sensibilité des capteurs de lactate et la stabilité des scanners intégrés.

Alors que les capteurs de lactate actuels obligent les utilisateurs à faire des exercices vigoureux pour générer de la sueur, les améliorations futures visent à éliminer cette exigence. Les chercheurs envisagent également d’étendre les capacités de ces capteurs pour mesurer des signes vitaux supplémentaires tels que la saturation en oxygène et les niveaux de glucose.

Ces écouteurs dotés de biocapteurs offrent non seulement une voie prometteuse pour la neuroimagerie et la surveillance de la santé à long terme, mais pourraient également révolutionner le neurofeedback auditif en tant que nouvelle approche thérapeutique pour les troubles neurologiques tels que les acouphènes.

QFP

Que mesurent les écouteurs équipés de biocapteurs ?

Les écouteurs équipés de biocapteurs mesurent l'activité cérébrale et les niveaux de lactate dans la sueur.

Comment les écouteurs transmettent-ils les données ?

Les écouteurs transmettent sans fil les données à un smartphone ou un ordinateur portable pour analyse et affichage.

Quelles sont les applications potentielles de cette technologie ?

Cette technologie a des applications potentielles dans la détection et la surveillance des maladies neurogénératives et dans la surveillance de la santé à long terme.

Quels capteurs sont intégrés aux écouteurs ?

Les écouteurs disposent de deux types de capteurs : l’un capture l’activité électrodermique et les signaux EEG, tandis que l’autre analyse les métabolites présents dans la sueur.

Ces capteurs peuvent-ils diagnostiquer les crises ?

Oui, les capteurs peuvent être utilisés pour diagnostiquer diverses crises, y compris les crises d’épilepsie.

Est-il prévu d'améliorer la conception ?

Oui, les chercheurs prévoient d’éliminer le besoin d’exercices vigoureux pour générer de la sueur pour l’analyse du lactate et explorent la possibilité de mesurer des signes vitaux supplémentaires.

Source : Université de Californie à San Diego (UC San Diego)