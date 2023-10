Des chercheurs utilisent la « langue électrique » et un modèle d’IA pour prédire l’amertume des médicaments

By

Une équipe de chercheurs de l’University College London (UCL) a développé une méthode utilisant une « langue électrique » et l’intelligence artificielle (IA) pour prédire l’amertume des médicaments. Le goût joue un rôle crucial en garantissant que les individus prennent systématiquement leurs médicaments, ce qui en fait un aspect essentiel du développement de médicaments.

Pour attribuer des scores d’amertume aux médicaments, l’équipe a utilisé une langue électronique composée de capteurs sensibles au goût. Cet appareil mesure la quantité de molécules amères adhérant à un capteur en plastique, simulant la langue humaine, et la compare à un échantillon clair. L’écart entre les deux mesures indique le niveau d’amertume théorique du médicament.

L’utilisation d’une langue électronique permet de tester les médicaments plus rapidement et plus efficacement que les essais sur l’homme. En outre, les chercheurs ont collaboré avec des experts en apprentissage automatique pour accélérer davantage le développement de médicaments à l’aide d’un modèle d’IA. En analysant les données de la langue électronique, le modèle d’IA décompose un médicament en descripteurs moléculaires qui déterminent le goût, permettant ainsi de prédire les niveaux d’amertume.

Les chercheurs prévoient de faire du modèle un outil en libre accès, permettant au développement pharmaceutique mondial de bénéficier de données sur l'appétence des médicaments. Le Dr Hend Abdelhakim de la Global Business School for Health de l'UCL a souligné l'importance du goût des médicaments, en particulier pour les enfants et les personnes souffrant de maladies de longue durée.

L’observance du traitement est cruciale, car ne pas prendre les médicaments tels que prescrits peut entraîner des conséquences négatives. Par exemple, chez les patients séropositifs, les médicaments antirétroviraux ont souvent un goût désagréable, ce qui peut poser problème lorsqu’ils doivent être pris régulièrement tout au long de la vie. Le développement du modèle d’IA résout non seulement ce problème, mais contribue également à l’observance du traitement pour d’autres pathologies, comme l’utilisation appropriée d’antibiotiques pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

