De nouvelles découvertes expliquent les taux plus élevés de formation d'étoiles dans les galaxies naines

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Michigan a mis en lumière le phénomène intrigant de taux plus élevés de formation d’étoiles dans les galaxies naines moins évoluées que dans les galaxies massives. Les résultats, publiés dans Astrophysical Journal, révèlent que les galaxies naines vierges connaissent un retard important dans l'évacuation du gaz qui s'accumule dans leurs régions de formation d'étoiles, permettant ainsi à davantage d'étoiles de se former sur une période plus longue.

L'auteur principal Michelle Jecmen, chercheuse de premier cycle à l'UM, explique : « Lorsque les étoiles deviennent supernova, elles polluent leur environnement en produisant et en libérant des métaux. Nous soutenons qu’à faible métallicité – des environnements galactiques relativement non pollués – il y a un retard de 10 millions d’années dans le début des supervents puissants, ce qui, à son tour, entraîne une formation d’étoiles plus élevée.

L’étude suggère que le diagramme du diapason de Hubble, qui classe les galaxies en fonction de leurs caractéristiques, fournit des informations clés sur ce phénomène. Les galaxies massives, caractérisées par leur forme ronde et leurs étoiles abondantes, ont déjà consommé tout leur gaz et cessé la formation d'étoiles. Les galaxies spirales, situées le long des dents du diapason, possèdent des bras gazeux et compacts où se produit la formation des étoiles. Au bout des dents se trouvent les galaxies les moins évoluées et les plus petites.

Selon l’auteur principal Sally Oey, astronome de l’UM, « ces galaxies naines ont justement ces régions de formation d’étoiles vraiment mondo. Il y a eu quelques idées pour expliquer pourquoi... ces galaxies ont du mal à arrêter leur formation d'étoiles parce qu'elles n'évacuent pas leur gaz.

En plus de découvrir les raisons des taux plus élevés de formation d’étoiles dans les galaxies naines, la recherche a également dévoilé une implication secondaire passionnante. Le retard de 10 millions d’années des supervents puissants observés dans les galaxies naines immaculées offre aux astronomes une occasion unique d’étudier des scénarios rappelant l’aube cosmique, la période juste après le Big Bang.

À mesure que le gaz s’agglutine et forme des interstices dans ces galaxies naines à faible métallicité, le rayonnement UV peut s’échapper par ces interstices, à l’instar du concept de modèle de « palissade ». Ceci est particulièrement important car le rayonnement ultraviolet joue un rôle crucial dans l’ionisation de l’hydrogène, un processus qui s’est produit après le Big Bang et a conduit à la transparence de l’univers. Cette nouvelle compréhension des premiers phénomènes cosmiques offre des informations précieuses sur la formation et l’évolution des galaxies sur des milliards d’années.

Dans une étude connexe, utilisant le télescope spatial Hubble, les chercheurs ont étudié une galaxie naine proche appelée Mrk 71. Les preuves observationnelles de cette étude renforcent le retard des supervents, confirmant le scénario initial de Jecmen.

Les implications de ces découvertes s'étendent à notre compréhension des galaxies observées à l'aube cosmique par le télescope spatial James Webb. Oey suggère qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur les conséquences de ces découvertes, qui pourraient potentiellement remodeler notre compréhension de l’univers et de ses origines.

QFP

Que sont les galaxies naines ?

Les galaxies naines sont plus petites et moins massives que leurs homologues, souvent caractérisées par un manque de forme ronde et moins d'étoiles. Ils sont considérés comme moins évolués et fournissent d’excellentes informations sur les premiers stades de la formation des galaxies.

Qu'est-ce que le diagramme du diapason de Hubble ?

Le diagramme du diapason de Hubble est un système de classification des galaxies basé sur leurs caractéristiques. Il se compose de trois types principaux : elliptique, spiralé et irrégulier. Il aide les astronomes à catégoriser et à comprendre la diversité des galaxies de l’univers.

Qu'est-ce que l'aube cosmique ?

L’aube cosmique fait référence à la période juste après le Big Bang, lorsque l’univers est passé d’opaque à transparent. Elle a été marquée par l’ionisation de l’hydrogène, processus facilité par le rayonnement ultraviolet.

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) est un futur observatoire spatial qui succédera au télescope spatial Hubble. Il est conçu pour étudier la formation des étoiles, des galaxies et des systèmes planétaires, ainsi que pour enquêter sur les origines de l'univers. Le JWST fournira des informations sans précédent sur les phénomènes cosmiques, tels que l’aube cosmique, grâce à ses capacités avancées.