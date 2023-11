La poussière qui a plongé les dinosaures dans les ténèbres

By

Une nouvelle étude a mis en lumière la mystérieuse disparition des dinosaures non aviaires et le rôle joué par la poussière dans leur extinction. Des chercheurs bruxellois ont analysé les dépôts résultant de l'impact de Chicxulub et ont découvert qu'une partie importante des débris était constituée de fines poussières. Lorsque cette poussière a été insérée dans les modèles climatiques, elle a provoqué une chute spectaculaire des températures mondiales pouvant atteindre 25°C, entraînant l’arrêt de la photosynthèse pendant près de deux ans.

L'atmosphère après l'impact était remplie de diverses particules, notamment de suie, de débris rocheux et de particules riches en soufre, résultant de la rentrée de débris dans l'atmosphère terrestre et d'incendies de forêt déclenchés par l'impact. Ces particules, combinées aux débris d’impact, ont créé un scénario « d’impact hivernal », dans lequel la lumière du soleil était sévèrement limitée, entraînant une baisse substantielle de la température et un arrêt potentiel de la photosynthèse.

Pour mieux comprendre la dynamique en jeu, les scientifiques ont réexaminé les gisements du site de Tanis dans le Dakota du Nord, où des débris du tsunami et des cristaux de quartz choqués ont été découverts après l'impact. Au-dessus de ces couches se trouve une couche riche en iridium et composée principalement de matériaux silicatés, qui se sont déposés au cours des années suivantes. Les chercheurs ont utilisé un imageur à diffraction laser pour analyser la taille des particules de poussière à l’intérieur de cette couche et ont constaté qu’elles étaient plus petites que prévu.

En intégrant ces informations dans un modèle climatique global, les chercheurs ont découvert que la plus petite taille des particules avait un impact significatif sur la durée pendant laquelle la poussière restait dans l'atmosphère et sur la façon dont elle interagissait avec la lumière du soleil. Dans les simulations, l'injection dans l'atmosphère des quantités estimées de poussière de silicate, de suie et de dioxyde de soufre a produit une baisse remarquable des températures allant jusqu'à 25°C. Ces conditions sévères ont duré au moins cinq ans, les températures restant inférieures aux niveaux d'avant l'impact pendant environ 20 ans.

L’étude a également révélé que la photosynthèse s’est arrêtée globalement dans les deux semaines suivant l’impact et est restée supprimée pendant quatre ans. La réintroduction de la photosynthèse s'est produite en partie pendant l'été dans l'hémisphère sud, ce qui pourrait expliquer pourquoi les extinctions ont été plus graves dans l'hémisphère nord.

Cette recherche montre comment de légers changements dans la taille et la composition des débris d’impact peuvent avoir des effets considérables sur le climat à la suite d’un événement catastrophique. Comprendre ces événements complexes nécessitera une analyse plus approfondie des données provenant de divers sites, aidant ainsi les scientifiques à percer les mystères entourant l'extinction des dinosaures.