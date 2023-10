Impact d'astéroïde : le rôle des fines particules dans le refroidissement de la Terre et la dévastation de la photosynthèse

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience a mis en lumière les effets d'un impact d'astéroïde survenu il y a plus de 66 millions d'années. L'impact de Chicxulub, comme on l'appelle, a provoqué une destruction généralisée, entraînant l'extinction des dinosaures non aviaires et une période prolongée d'obscurité et de froid sur Terre.

Des recherches antérieures se sont principalement concentrées sur le rôle des particules de soufre et de la suie dans le blocage de la lumière solaire et dans le refroidissement global qui a suivi l'impact. Cependant, cette étude récente suggère que les fines particules, en particulier la poussière de silicate de taille micrométrique, ont joué un rôle plus important dans le refroidissement de la planète et, finalement, dans l’arrêt de la photosynthèse.

Les simulations informatiques menées par les chercheurs ont incorporé des données provenant de mesures de particules de soufre, de suie et de poussières fines collectées dans des formations géologiques du Dakota du Nord. Les simulations ont révélé que même si le soufre et la suie finissaient par se dissiper, les fines particules de poussière restaient dans l’atmosphère pendant 15 ans. Cette présence prolongée de poussière fine a fait chuter les températures moyennes de la surface mondiale jusqu'à 59 degrés Fahrenheit.

En outre, l’étude suggère que la photosynthèse, le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie, a été interrompue dans les deux semaines suivant l’impact. Les plantes terrestres ont connu un arrêt de la photosynthèse pendant 620 jours, alors qu'il a fallu quatre ans pour que l'atmosphère s'éclaircisse suffisamment pour permettre aux plantes de se rétablir.

Bien que cette recherche fournisse des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine du refroidissement de la Terre et de la dévastation de la photosynthèse, certaines questions restent sans réponse. Par exemple, la survie des plantes marines pendant cette période reste encore à expliquer. De plus, il est nécessaire de mener des études plus complètes incluant des mesures provenant de divers sites à travers le monde pour tirer des conclusions plus larges.

Néanmoins, cette recherche représente un point de départ important pour une exploration plus approfondie et la recherche de preuves fossiles susceptibles d'améliorer notre compréhension de la réponse mondiale à cet événement catastrophique de l'histoire de la Terre. En élucidant les interactions complexes entre les impacts d'astéroïdes, les particules fines et la perturbation de processus écologiques majeurs comme la photosynthèse, les scientifiques reconstituent progressivement le puzzle du passé ancien de notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce qui a causé le refroidissement et la dévastation sur Terre après l’impact de l’astéroïde ?

Selon l’étude, la présence prolongée de fines particules de poussière de silicate dans l’atmosphère a joué un rôle important dans le refroidissement de la planète. Ces particules sont restées dans l’atmosphère jusqu’à 15 ans, provoquant une chute des températures moyennes à la surface de la planète. De plus, l’arrêt de la photosynthèse dû à la poussière fine a encore contribué à la dévastation.

2. Combien de temps la photosynthèse s’est-elle arrêtée après l’impact ?

La photosynthèse des plantes terrestres a été interrompue pendant 620 jours après l'impact. Il a fallu quatre ans pour que l’atmosphère s’éclaircisse suffisamment et que les plantes se rétablissent.

3. Quels étaient les facteurs précédemment négligés dans le processus de refroidissement ?

Les scientifiques s'étaient auparavant concentrés sur les particules de soufre et la suie comme étant les principaux facteurs bloquant la lumière du soleil et provoquant un refroidissement global. Cependant, cette étude met en évidence l’importance des fines particules de poussière, qui ont un effet plus durable sur la réduction de la température.

4. Quel est le rôle des plantes marines durant cette période ?

Bien que l’étude ne traite pas explicitement de la survie des plantes marines, elle suggère que les graines dormantes et les plantes à fleurs pourraient s’être rétablies après la clarification de l’atmosphère. La capacité des plantes marines à survivre pendant cette période reste un sujet à approfondir.

5. Quelles sont les futures orientations de la recherche ?

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour intégrer les mesures de poussières fines provenant de plusieurs sites dans le monde afin de tirer des conclusions plus complètes. Les scientifiques visent également à comprendre les différences régionales en matière d’activité climatique et à étudier pourquoi certains groupes d’organismes étaient plus résistants que d’autres à l’impact. La recherche de preuves fossiles continuera à fournir des informations précieuses sur la réponse de la Terre à cet événement catastrophique.