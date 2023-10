La quantité de poussière dans l'air augmente, l'ONU appelle à davantage de recherches sur les tempêtes de sable et le changement climatique

Les Nations Unies ont signalé une augmentation de la quantité de poussière dans l'air mondial en 2022. Cette augmentation est attribuée à l'augmentation des émissions de diverses régions, notamment le centre-ouest de l'Afrique, la péninsule arabique, le plateau iranien et le nord-ouest de la Chine. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) de l'ONU a appelé à davantage de recherches sur la manière dont le changement climatique pourrait exacerber les points chauds des tempêtes de sable.

Selon l'Airborne Dust Bulletin de l'OMM, les activités humaines telles que les températures plus élevées, la sécheresse, l'évaporation plus élevée et la mauvaise gestion des terres contribuent à l'apparition de tempêtes de sable et de poussière. Ces activités réduisent l’humidité du sol, créant des conditions favorables à la formation de tempêtes de sable et de poussière.

Le rapport annuel de l'OMM examine l'incidence et les dangers des tempêtes de poussière ainsi que leur impact sur la société. Il révèle que la moyenne mondiale des concentrations moyennes annuelles de poussière à la surface en 2022 a légèrement dépassé celle de 2021. L’année dernière, ce chiffre était de 13.8 microgrammes par mètre cube, tandis qu’en 2021, il était de 13.5 microgrammes par mètre cube.

Le rapport souligne qu'environ 2,000 XNUMX millions de tonnes de poussières pénètrent dans l'atmosphère chaque année, affectant la qualité de l'air et assombrissant le ciel dans des régions situées à des milliers de kilomètres. Ces tempêtes de poussière ont des impacts importants sur les économies, les écosystèmes, les conditions météorologiques et le climat. Même si une certaine quantité de poussière est un phénomène naturel, une part importante est le résultat d'une mauvaise gestion de l'eau et des terres.

Le bulletin détaille notamment trois incidents majeurs survenus en 2022. En mars, une épidémie exceptionnelle de poussière s'est produite en provenance d'Afrique du Nord sur l'Espagne et le Portugal, avec des valeurs horaires maximales dépassant 3,500 50 microgrammes par mètre cube, dépassant de loin la limite quotidienne de XNUMX microgrammes de l'Union européenne. En mai, le Moyen-Orient et l’est des États-Unis ont été confrontés à de violentes tempêtes de poussière, affectant la visibilité et les terres agricoles.

Le chef de l'OMM, Petteri Taalas, souligne les effets néfastes des tempêtes de sable et de poussière sur la santé, les transports et l'agriculture, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches sur la relation entre les tempêtes de poussière et le changement climatique, qui reste relativement inexplorée. L’OMM appelle à la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophe météorologique dans le monde entier et à l’intégration de compétences en matière de prévision des tempêtes de poussière et de services d’alerte pour atténuer les impacts croissants du changement climatique.

