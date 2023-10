Nouvel aperçu : la poussière, le tueur silencieux des dinosaures

By

Les simulations informatiques sont utilisées depuis longtemps pour comprendre l’événement cataclysmique qui a anéanti les dinosaures et remodelé la vie sur Terre il y a 66 millions d’années. Alors que les chercheurs ont théorisé divers facteurs qui pourraient avoir joué un rôle, une étude récente menée par des scientifiques belges suggère que la quantité massive de poussière générée par l'impact de l'astéroïde pourrait être la cause la plus meurtrière.

Dans leur recherche révolutionnaire, publiée dans Nature Geoscience, les chercheurs belges mettent en lumière les « mécanismes de destruction exacts » déclenchés par l'impact et affirment que le rôle de la poussière a été négligé. L'équipe a effectué des simulations du climat ancien, en prenant en compte les mesures de particules fines découvertes dans le Dakota du Nord, où une couche de poussière s'est déposée après l'impact de Chicxulub.

Les simulations ont révélé que la poussière, composée de particules de taille similaire à celles trouvées dans le Dakota, aurait pu persister dans l'atmosphère jusqu'à 15 ans. En bloquant les rayons du soleil, des milliards de tonnes de poussière pourraient avoir perturbé la photosynthèse pendant près de deux ans et provoqué un refroidissement planétaire pouvant atteindre 15°C.

Le chercheur principal Cem Berk Senel de l'Observatoire royal de Belgique a souligné l'impact significatif de la poussière, déclarant qu'elle "a très probablement provoqué la dernière extinction massive en perturbant l'activité photosynthétique". Le géologue et co-auteur Philippe Claeys a en outre souligné que la poussière de silicate était « le bloqueur le plus efficace de la photosynthèse », rendant efficacement l'atmosphère opaque à la lumière du soleil.

Ces découvertes remettent en question l’opinion traditionnelle selon laquelle l’impact d’un astéroïde a sonné le glas des dinosaures. Bien que l'astéroïde ait provoqué des destructions insondables, ce sont ses conséquences, en particulier la poussière et les débris lancés dans l'atmosphère, qui ont conduit à l'état sombre et froid de la Terre pour les années à venir. Cette perturbation atmosphérique a finalement déclenché une longue bataille pour la survie, entraînant l’extinction de 75 % des espèces végétales et animales.

QFP

Q : Quelles étaient les théories précédentes concernant l’extinction des dinosaures ?

Des théories antérieures suggéraient que les incendies de forêt crachant de la suie, les éruptions volcaniques et les quantités massives de soufre étaient responsables de l'extinction des dinosaures.

Q : Comment les chercheurs belges ont-ils étudié le rôle de la poussière ?

Les chercheurs ont effectué des simulations du climat ancien, intégrant des mesures de particules fines récupérées sur un site du Dakota du Nord où la poussière de l'impact de Chicxulub s'est déposée.

Q : Combien de temps la poussière aurait-elle pu rester dans l’atmosphère ?

Selon les simulations, des particules de poussière de taille similaire à celles trouvées dans le Dakota auraient pu persister dans l'atmosphère jusqu'à 15 ans après l'impact.

Q : Comment la poussière a-t-elle perturbé la photosynthèse ?

La poussière de silicate du site d'impact a constitué le bloqueur le plus efficace de la photosynthèse, rendant l'atmosphère opaque à la lumière du soleil et entravant la capacité des plantes à photosynthétiser.

Q : Quelle a été la cause ultime de l’extinction des dinosaures ?

Si l’impact de l’astéroïde a déclenché la dévastation, c’est la période prolongée d’obscurité et de froid provoquée par la poussière et les débris présents dans l’atmosphère qui a conduit à l’extinction des dinosaures et de 75 % des autres espèces.