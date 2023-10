Perseverance Rover capture le diable de poussière martien sur Mars

Le rover Perseverance de la Nasa a fait une découverte passionnante lors de son exploration du cratère Jezero sur Mars. Lors de son 899ème jour martien, le rover a capturé une vidéo d'un diable de poussière se déplaçant le long du bord ouest du cratère. Les diables de poussière sont des versions plus faibles et plus petites des tornades sur Terre et jouent un rôle clé dans le déplacement et la redistribution de la poussière autour de Mars.

La vidéo capturée par les Navcams du rover se compose de 21 images prises à quatre secondes d'intervalle, accélérées 20 fois. Il montre la partie inférieure du diable de poussière martien. Bien que seuls les 387 pieds inférieurs du vortex soient visibles dans le cadre de la caméra, les scientifiques ont estimé sa hauteur totale en fonction de l'ombre qu'il projetait. L’ombre indique que le diable de poussière mesure environ 1.2 km de hauteur.

Ce diable de poussière particulier, situé à environ 2.5 miles du rover à un endroit appelé « Thorofare Ridge », se déplaçait d’est en ouest à une vitesse d’environ 12 km/h. Il avait une largeur d'environ 200 pieds. En étudiant ces tourbillons de poussière, les scientifiques visent à mieux comprendre l’atmosphère martienne et à améliorer leurs modèles météorologiques.

Des tourbillons de poussière se produisent également sur Terre lorsque l’air chaud s’élève et se mélange à l’air plus froid. Cependant, les versions martiennes peuvent devenir beaucoup plus grandes que leurs homologues terrestres. Ils sont le plus souvent observés au printemps et en été sur Mars.

La mission de Perseverance sur Mars va au-delà de la capture de diables de poussière. Le rover mène des recherches en astrobiologie, recherche des signes d'une vie microbienne ancienne, étudie la géologie et le climat passé de la planète et ouvre la voie à une future exploration humaine. C'est également la première mission visant à collecter et à mettre en cache des roches et des régolithes martiens.

Source : Le rover Perseverance de la Nasa enregistre un diable de poussière sur Mars, Nasa.