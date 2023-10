Les astronomes observent la lueur des planètes géantes de glace en collision

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, les astronomes ont observé la lueur thermique de deux planètes géantes de glace entrant en collision et le nuage de poussière qui en résulte se déplaçant devant l'étoile mère des années plus tard. L'étoile ASASSN-21qj a été initialement détectée par le réseau de télescopes ASASSN, et sa décoloration dans la lumière visible a été étudiée par un réseau d'astronomes amateurs et professionnels, dont le Dr Matthew Kenworthy et l'étudiante diplômée Richelle van Capelleveen de l'Observatoire de Leiden aux Pays-Bas.

Étonnamment, la luminosité du système a doublé dans les longueurs d’onde infrarouges trois ans avant que l’étoile ne commence à s’estomper dans la lumière visible. Cette découverte est intervenue après qu'un chercheur amateur a partagé ses découvertes sur un site de médias sociaux. Les astronomes ont conclu que l’explication la plus probable de ce phénomène était une collision entre deux exoplanètes géantes de glace. La collision a produit une lueur infrarouge, qui a été captée par la mission NEOWISE, et le nuage de débris en expansion qui en a résulté s'est déplacé devant l'étoile des années plus tard, provoquant une atténuation de sa lumière visible.

Le Dr Simon Lock de l'Université de Bristol a expliqué que la température et la taille du matériau brillant, ainsi que la durée de la lueur, correspondent à une collision entre deux exoplanètes géantes de glace. Cette observation unique offre aux astronomes l’occasion de mieux comprendre l’intérieur des planètes géantes. Normalement, les éléments lourds des planètes géantes sont enfouis sous des couches d’hydrogène et d’hélium, mais lors de cette collision, la matière de l’intérieur a été transportée vers les régions extérieures des corps planétaires fusionnés. Cette découverte indique la libération d'une quantité importante de vapeur d'eau, qui a contribué à refroidir le corps après l'impact.

À l’avenir, le nuage de poussière résultant de la collision s’étendra le long de l’orbite du reste, et les astronomes pourront observer la diffusion de la lumière de ce nuage à l’aide de télescopes au sol et du télescope spatial James Webb. Ces recherches en cours contribueront à une meilleure compréhension des collisions planétaires ainsi que de la formation et de l'évolution des corps célestes.

Sources:

– Nature : « Rémanence d’une collision planétaire et transit du nuage de débris qui en résulte »

– Université de Bristol : « Les astronomes voient un « serpent cosmique » surgir des collisions de bébés planètes »