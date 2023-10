Point Nemo : le dernier lieu de repos des vaisseaux spatiaux

Si vous recherchez un endroit sur Terre véritablement au milieu de nulle part, ne cherchez pas plus loin que Point Nemo, également connu sous le nom de pôle océanique d'inaccessibilité. Situé dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de la terre ferme, à environ 2,688 1670 kilomètres (4 2.5 miles) de la terre ferme la plus proche. Non seulement c’est loin de la civilisation, mais même le fond de l’océan se trouve à XNUMX km (XNUMX miles) plus bas.

Point Nemo a gagné le surnom de « cimetière de vaisseaux spatiaux » en raison de son historique de lieu de repos final pour plus de 160 vaisseaux spatiaux depuis 1971. De la disparition dramatique de la station spatiale Mir aux nombreux satellites espions secrets, ces vaisseaux spatiaux abandonnés trouvent leur lieu de repos. dans les profondeurs de l'océan à Point Nemo. Bien que l’article mentionne spécifiquement les satellites soviétiques, d’autres pays, dont la Chine et même la Station spatiale internationale (ISS), ont également contribué à l’accumulation de débris spatiaux.

En fait, la station spatiale chinoise Tiangong-1 s’est accidentellement écrasée à proximité, ajoutant ainsi à la collection de débris spatiaux dans la région. L'ISS elle-même devrait rejoindre ses composants abandonnés à Point Nemo en 2030, dans le cadre du plan de désorbite et de crash de la station spatiale.

Bien que Point Nemo puisse sembler désolé et inaccessible, il y a eu dans le passé des projets proposant des vols vers la région aux passionnés désireux d'assister au spectacle des vaisseaux spatiaux descendant dans l'océan. Cependant, le meilleur point de vue pour observer ces événements se trouve depuis la magnifique île de Fidji.

Donc, si vous vous sentez aventureux et souhaitez faire partie d'un groupe exclusif de personnes qui ont été témoins de la fin des missions spatiales, il est peut-être temps de commencer à planifier votre voyage à Point Nemo.

Définition:

– Point Nemo : le pôle océanique d'inaccessibilité, un endroit de l'océan Pacifique Sud qui est le point le plus éloigné de toute masse continentale.

– Station spatiale internationale (ISS) : station spatiale habitable qui sert de laboratoire pour la recherche scientifique dans l'espace, exploitée conjointement par la NASA, Roscosmos et d'autres agences spatiales.

