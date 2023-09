By

Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université James Cook, les populations de dugongs le long d'un tronçon de 1200 1980 km de la Grande Barrière de Corail connaissent un déclin significatif depuis près de deux décennies. Les chercheurs effectuent des relevés aériens des espèces vulnérables tous les cinq ans depuis les années 2.3, les dernières données confirmant un déclin à long terme de la population. Les pertes annuelles des dugongs, également connus sous le nom de vaches de mer brouteuses, ont été estimées à 2005 pour cent par an depuis 2124. On estime désormais qu'il n'y a que XNUMX XNUMX dugongs dans la zone touchée, ce qui représente environ la moitié de la longueur de la Grande Barrière de Corail.

Le déclin des populations de dugongs est préoccupant, car les aires d'alimentation de la Grande Barrière de Corail sont classées parmi les valeurs du patrimoine mondial. Les chercheurs ont observé une baisse du nombre global de dugongs, la partie sud de la Grande Barrière de Corail étant la zone la plus touchée. L’absence d’observations de veaux et de couples mère-petit est encore plus alarmant. L'étude a également mis en évidence un déclin significatif de la population dans la baie d'Hervey, qui pourrait avoir été influencé par de graves inondations qui ont entraîné la perte des herbiers marins, une source de nourriture essentielle pour les dugongs.

L'Australian Marine Conservation Society a appelé les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour limiter la menace que représentent les filets maillants pour les dugongs. Alors que les permis de filet maillant sont progressivement supprimés sur le récif, il faudra attendre mi-2027 pour qu’ils soient complètement supprimés. La société plaide pour une interdiction immédiate de l’utilisation des filets maillants dans les zones de protection des dugongs, où se trouvent les plus fortes densités de dugongs. Le gouvernement fédéral a fourni des fonds supplémentaires pour poursuivre les recherches dans la baie d'Hervey afin de surveiller les populations de dugongs.

Cette étude souligne l’urgence de s’attaquer aux menaces qui pèsent sur les dugongs et de préserver les habitats des herbiers marins, en particulier ceux des eaux plus profondes. Cela souligne également la nécessité de mesures de conservation efficaces pour assurer la survie à long terme de cette espèce vulnérable le long de la Grande Barrière de Corail.

Sources:

– Chercheurs de l’Université James Cook

– Société australienne de conservation marine

– Ministre fédérale de l’Environnement, Tanya Plibersek

– Agence de presse AAP