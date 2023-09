Le déclin du nombre de dugongs menace la Grande Barrière de Corail

Une étude récente menée par l'Université du Queensland a montré un déclin préoccupant de la population de dugongs dans la partie sud de la Grande Barrière de Corail. Les dugongs, également connus sous le nom de vaches marines, sont des mammifères marins qui habitent les eaux côtières et sont répertoriés comme espèces vulnérables.

La recherche, dirigée par Chris Cleguer du Centre de recherche sur les eaux tropicales et les écosystèmes aquatiques de l'université, a révélé que le déclin du nombre total de dugongs est particulièrement alarmant dans la région s'étendant des Whitsundays à Bundaberg. Cette région a toujours été un habitat clé pour les dugongs, ce qui rend les découvertes encore plus significatives.

Les dugongs jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de l'équilibre de l'écosystème marin. Ils paissent sur les herbiers marins, contribuant ainsi à assurer leur durabilité et leur stabilité. De plus, ces gentils géants constituent un élément essentiel du patrimoine culturel des communautés côtières.

Le déclin du nombre de dugongs est préoccupant pour diverses raisons. Premièrement, cela signale une perturbation importante de l’écosystème, car ces créatures sont considérées comme une espèce clé. Leur absence peut avoir des effets en cascade sur d’autres espèces marines et sur la biodiversité globale de la zone. Deuxièmement, l’importance culturelle des dugongs ne peut être sous-estimée. De nombreuses communautés autochtones entretiennent des liens profonds avec ces mammifères marins, et leur déclin peut avoir de profondes conséquences culturelles et sociales.

Identifier les causes sous-jacentes de ce déclin est crucial pour développer des stratégies de conservation efficaces. Des menaces telles que la perte d’habitat, la pollution, les collisions de bateaux et le changement climatique peuvent y contribuer. Relever ces défis nécessite une collaboration entre les chercheurs, les communautés locales et les décideurs politiques pour assurer la protection et la préservation de ces espèces marines emblématiques et de leur habitat.

Source : Chris Cleguer, chercheur principal sur les dugongs au Centre de recherche sur les eaux tropicales et les écosystèmes aquatiques de l'Université du Queensland.