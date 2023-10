Une intervention urgente est nécessaire pour lutter contre les agents pathogènes résistants aux médicaments en Océanie

By

Une étude récente publiée dans The Lancet Regional Health – Western Pacific a souligné le besoin urgent d’une intervention et d’une surveillance des agents pathogènes résistants aux médicaments dans la région Océanie. L'étude, menée par des chercheurs de Nouvelle-Zélande, de Fidji, de Samoa et d'Australie, s'est concentrée sur l'Acinetobacter baumannii (CRAb) résistant aux antibiotiques dans les hôpitaux du Pacifique.

CRAb est un agent pathogène potentiellement mortel qui peut provoquer des infections du sang, des voies urinaires et des poumons. En raison de sa résistance aux médicaments, ces infections sont difficiles à traiter et peuvent entraîner des maladies graves, voire la mort. Il est classé comme agent pathogène extrêmement préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui rend crucial la compréhension de ses mécanismes de transmission et de résistance pour la santé publique mondiale.

L’étude a révélé plusieurs résultats préoccupants. Les chercheurs ont découvert une présence significative de CRAb dans les hôpitaux des Fidji et des Samoa, soulignant la nécessité de nouvelles stratégies de traitement. Ils ont également noté des preuves de transmission du CRAb au sein des hôpitaux de ces régions et l'inefficacité de certains désinfectants hospitaliers courants contre les souches. Cela indique la nécessité d’améliorer les mesures de contrôle des infections.

En outre, l'étude a identifié le mouvement transnational des souches de CRAb entre l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et les Samoa, soulignant ainsi la nature mondiale du problème. Ces résultats soulignent la gravité et la complexité du problème CRAb, nécessitant une intervention multidisciplinaire et internationale urgente.

Les chercheurs préconisent une approche à plusieurs volets pour résoudre le problème, notamment l'établissement de programmes d'utilisation d'antibiotiques, le renforcement de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, la mise en œuvre de pratiques rigoureuses de contrôle des infections, la sensibilisation du public aux antimicrobiens et à la résistance et l'encouragement d'une approche globale de lutte contre les antimicrobiens. résistance.

Il est crucial de reconnaître que la résistance aux antimicrobiens est un problème mondial qui nécessite des efforts de collaboration pour atténuer ses risques. Cette recherche témoigne de la puissance de la collaboration internationale et jette les bases d’initiatives de santé publique plus larges dans la région Océanie et au-delà. Une action urgente est nécessaire pour prévenir les conséquences potentiellement catastrophiques de la prévalence croissante du CRAb dans les établissements de soins de santé aux Fidji et aux Samoa.