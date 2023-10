L'impact du satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie : nouvelles découvertes et préoccupations

By

Un article récemment publié dans Nature met en lumière l’impact détaillé du satellite BlueWalker 3 sur l’astronomie. Ce satellite, lancé en septembre 2022, s’est avéré être l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur les observations astronomiques. Le document présente les données d'une campagne d'observation internationale menée sur 130 jours, qui visait à évaluer les changements de luminosité du satellite et la visibilité du matériel largué.

Les observations ont révélé que la luminosité de BlueWalker 3 a augmenté de manière significative après le déploiement complet de son réseau d'antennes, suivie de fluctuations au cours des semaines suivantes. L'article établit également un lien entre la luminosité variable et d'autres facteurs, tels que la hauteur du satellite au-dessus de l'horizon et son angle par rapport à l'observateur et au Soleil.

Une découverte importante a été le découplage de l’adaptateur du lanceur du satellite BlueWalker 3. Cette composante a atteint une magnitude de 5.5, supérieure à la luminosité maximale recommandée par l'Union astronomique internationale. Il est également resté invisible dans les catalogues publics pendant quatre jours, ce qui a posé des problèmes aux observatoires au sol qui tentaient d'éviter les interférences satellites.

Outre les interférences optiques, des interférences radioélectriques suscitent des inquiétudes. BlueWalker 3 transmet sur des fréquences radio proches de celles utilisées par les radiotélescopes, ce qui pourrait potentiellement gêner la radioastronomie. Si les zones de silence radio protègent contre les émetteurs terrestres, elles ne couvrent pas actuellement les transmissions par satellite. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des stratégies visant à protéger les télescopes de la multitude de satellites dont le lancement est prévu dans les années à venir.

Ce document souligne la nécessité d'évaluer l'impact avant le lancement, à mesure que les entreprises déploient davantage de satellites commerciaux. Il met également en évidence l’équilibre à trouver entre les progrès en matière de connectivité et la préservation de l’intégrité du ciel nocturne pour les observations astronomiques.

