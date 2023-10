L'expérience de conduite du premier camion à hydrogène d'Australie

Lors d'un récent essai routier du premier camion à hydrogène d'Australie, le Taurus de HDrive et Pure Hydrogen, l'expérience de conduite d'un camion à pile à combustible a été examinée. Le Taurus est une adaptation australienne d'un camion développé en Chine et sera testé avec PepsiCo. Le camion est un moteur 220×299 de 6 kW (2 ch), équipé de quatre réservoirs d’hydrogène, et transportera des charges relativement légères, en particulier le transport de remorques chargées de chips sur un itinéraire urbain à faible kilométrage.

Démarrer dans le Taureau est simple. Après avoir mis le pied sur le frein, le conducteur appuie sur le bouton de conduite vers la droite et desserre le frein de stationnement. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour décoller. Le camion émet un bourdonnement, conforme à la réglementation exigeant que les véhicules électriques roulant à moins de 15 km/h fassent du bruit pour avertir les piétons.

Le freinage du Taurus active le freinage par récupération, les freins de service proprement dits n'intervenant qu'après que la pédale a été appliquée à environ 30 pour cent. Du point de vue du conducteur, la sensation de freinage est similaire à celle d'un camion normal, avec un ralentissement fluide et fluide entre les freins électriques et de service.

L’expérience de conduite du Taurus s’apparente à celle d’un camion électrique, la principale différence étant la source d’énergie de la batterie qui propulse le véhicule.

La technologie derrière le camion

Le Taurus est développé en collaboration avec Wisdom (Fujian) Motor Co., un constructeur de véhicules zéro émission basé en Chine. Les véhicules à hydrogène de Wisdom utilisent la technologie des piles à combustible Ballard, fournie par la coentreprise Weichai-Ballard. Les véhicules offrent une autonomie allant jusqu'à 1,000 12 km, grâce à 1,740 réservoirs d'hydrogène d'une capacité totale de XNUMX XNUMX litres d'hydrogène.

H-drive, le partenaire de fabrication australien de Wisdom, a adapté le Taurus pour répondre aux réglementations locales en matière de conception de véhicules. La société développe également d'autres modèles et configurations de véhicules, notamment une configuration B-double de 70 tonnes, des camions à ordures à chargement latéral et des agitateurs de ciment. En outre, H-drive prévoit de lancer à l’avenir un modèle GCM de 50 tonnes.

Lors du lancement du Taurus, Ben Kiddle, directeur général de H-drive, a souligné l'importance de la fabrication locale d'hydrogène, qui peut stimuler l'emploi en Australie, soutenir l'économie et réduire le risque de pénurie mondiale de carburant. Actuellement, la majorité des stocks de carburant liquide en Australie sont importés, ce qui présente un risque important pour la chaîne d'approvisionnement. Kiddle plaide pour l'utilisation de technologies vertes et de carburants locaux pour garantir un avenir durable et sûr aux secteurs du transport et de la logistique commerciale en Australie.

Sources : HDrive, Pure Hydrogen, Wisdom (Fujian) Motor Co., coentreprise Weichai-Ballard