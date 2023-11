De nouvelles découvertes de la Station spatiale internationale dévoilées

By

Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) poursuivent leurs recherches révolutionnaires pour percer les mystères de la microgravité et ses effets sur les êtres humains. Les activités récentes à bord de l'ISS se sont concentrées sur le déchargement d'un cargo américain et l'activation de nouvelles expériences scientifiques.

Le commandant Andreas Mogensen a dirigé l'équipe dans le déchargement du vaisseau spatial cargo SpaceX Dragon, qui est arrivé avec près de 6,500 XNUMX livres de fournitures et de matériel scientifique. Mogensen a travaillé avec diligence pour déballer les sacs de l'équipage et réapprovisionner la station afin de s'assurer que l'équipage dispose de tout ce dont il a besoin pour son séjour.

L’un des aspects les plus passionnants des efforts de recherche actuels consiste à comprendre le processus de vieillissement dans l’espace. Loral O'Hara, ingénieur de vol de la NASA, a mené des recherches pour mieux comprendre comment la microgravité affecte le vieillissement des cellules humaines. En comparant des échantillons de cellules cultivées dans l’espace à ceux présents sur Terre, les scientifiques espèrent identifier les caractéristiques qui contribuent au vieillissement accéléré des voyageurs spatiaux.

Les expériences collaboratives entre les astronautes Jasmin Moghbeli et Satoshi Furukawa se sont concentrées sur l'observation de la façon dont les cellules réagissent au manque de gravité. En étudiant des échantillons de cellules dans le laboratoire Kibo, les chercheurs espèrent mieux comprendre la biologie spatiale et améliorer les traitements des maladies sur Terre.

En plus de ces activités de recherche, les astronautes ont également effectué des tâches essentielles de maintenance et de technologie. Moghbeli a installé du matériel informatique à l'intérieur du rack intégré de combustion pour faciliter la recherche sûre sur les carburants et les flammes en apesanteur, tandis que Furukawa a acheminé les câbles pour la maintenance continue de l'équipement.

Chaque jour qui passe, de nouvelles découvertes sont faites sur la Station spatiale internationale, nous rapprochant d'une meilleure compréhension des mystères de l'espace et de son impact sur la vie humaine.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que la Station spatiale internationale ?

La Station spatiale internationale (ISS) est un grand vaisseau spatial en orbite autour de la Terre qui sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale en matière d'exploration spatiale. Il a été lancé en 1998 et est continuellement occupé par des équipages tournants d'astronautes et de cosmonautes du monde entier depuis 2000.

2. Comment la microgravité affecte-t-elle les êtres humains ?

Il a été démontré que la microgravité, ou la condition de subir une très faible gravité, a divers effets sur les êtres humains. Ceux-ci incluent des modifications de la masse musculaire et de la densité osseuse, des impacts sur le système cardiovasculaire et des altérations du comportement des cellules et d’autres processus biologiques.

3. Quels sont les projets de recherche en cours sur la Station spatiale internationale ?

Les projets de recherche en cours sur la Station spatiale internationale comprennent des études sur le vieillissement dans l'espace, la compréhension de la façon dont les cellules réagissent à la microgravité, les effets des voyages spatiaux sur le système immunitaire et des expériences sur la croissance des plantes dans l'espace. Ces projets visent à élargir nos connaissances sur l’espace et à améliorer la vie sur Terre.