Fabrication d'yeux µ composés artificiels 3D inspirés des yeux de libellule

By

Des scientifiques de l'Université de Jilin ont développé une nouvelle technique de fabrication de réseaux de microlentilles (MLA) 3D inspirés des yeux composés des libellules. Les MLA sont largement utilisés dans divers dispositifs optiques, notamment les micropuces optofluidiques, la biomimétique, l'imagerie 3D et l'affichage 3D.

Les capteurs optiques traditionnels, tels que les caméras à sténopé, n'ont pas l'intensité requise pour une imagerie fiable et rapide. Pour surmonter cette limitation, l’équipe de recherche s’est tournée vers la structure complexe de l’œil composé d’une libellule. Les yeux composés des libellules sont constitués de milliers de minuscules lentilles qui leur offrent un large champ de vision.

L’équipe a utilisé une technique appelée gravure humide locale améliorée par laser femtoseconde (fs-LEWE) pour fabriquer des réseaux de lentilles micro concaves (MCLA) sur des surfaces planes et non planaires. Bien que fs-LEWE soit une technique prometteuse, elle présente des défis, tels qu'une efficacité de fabrication limitée et la complexité des substrats incurvés.

Pour relever ces défis, les chercheurs ont développé une technologie de gravure humide assistée par traitement laser fs holographique. Cette méthode consiste à utiliser un laser 3D pour créer une grande lentille concave unique sur un substrat incurvé et à utiliser un modulateur spatial de lumière (SLM) pour créer un réseau de points focaux distribués en 3D. Grâce à la gravure humide, le substrat évolue vers un profil sphérique, ce qui donne un MCLA étroitement compacté et incurvé.

Les avantages de cette technique sont sa haute précision, son efficacité et sa polyvalence. Il permet la fabrication de motifs 3D complexes avec une grande fidélité sur différents substrats. D'autres améliorations peuvent être apportées grâce à la restauration d'images à l'aide d'algorithmes d'apprentissage en profondeur.

Cette approche innovante a le potentiel de révolutionner la fabrication de dispositifs optiques à micro-échelle et de contribuer aux progrès dans des secteurs tels que les voitures autonomes et la réalité augmentée.

La source:

– Lei Wang et al, Fabrication laser holographique d’yeux µ artificiels 3D, Light : Advanced Manufacturing (2023). DOI : 10.37188/lam.2023.026