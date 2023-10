Les passionnés d'astronomie pourront assister à la pluie de météores des Draconides ce week-end

By

Une pluie de météores connue sous le nom de Draconides, ou Giacobinides, devrait illuminer le ciel nocturne ce week-end, selon l'Université de Warwick. Cet événement annuel connaîtra son apogée dimanche soir après la tombée de la nuit et sera visible du vendredi au mardi.

La pluie de météores des Draconides se produit chaque année en octobre et est l'une des deux pluies de météores à illuminer le ciel au cours de ce mois. Elle est causée par les restes de la comète 21P/Giacobini-Zinner, qui a une période orbitale de six ans et demi autour du soleil.

Le Dr Minjae Kim, chercheur au Département de physique de l'Université de Warwick, explique que la pluie de météores Draconides sera active du 6 au 10 octobre, avec un pic se produisant vers les 8 et 9 octobre. Il suggère que le meilleur moment pour observer la douche est le soir, après la tombée de la nuit, lorsque le point radiant de la constellation du Draco atteint son point culminant dans le ciel nocturne.

Pour une expérience visuelle optimale, il est recommandé de trouver un emplacement avec une pollution lumineuse minimale et un horizon dégagé. Cela permettra d’avoir une vue claire des étoiles lors d’une nuit sombre et sans nuages. Le Dr Kim a également précisé que même si la pluie de météores des Draconides semble émaner de la constellation du Draco, elle n'y est pas directement liée.

Donc, si vous êtes passionné d'astronomie, assurez-vous de marquer vos calendriers et de trouver un endroit approprié pour assister au magnifique spectacle d'étoiles filantes lors de la pluie de météores des Draconides de cette année.

Sources:

- Université de Warwick