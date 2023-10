Les pluies de météores des Draconides et des Orionides : un régal céleste en octobre

Octobre offre aux observateurs d'étoiles un régal céleste avec deux pluies de météores actives, les Draconides et les Orionides, ajoutant à l'excitation de la prochaine éclipse solaire et de la Lune du Chasseur. Les Draconides, qui commencent le 6 octobre et se terminent le 10 octobre, sont la première pluie de météores du mois. Les Orionides, en revanche, atteindront leur apogée vers les 21 et 22 octobre.

Originaires de la constellation du Draco, les Draconides doivent leur nom à la constellation en forme de dragon à partir de laquelle ils semblent rayonner. Ces pluies de météores trouvent leur origine dans les restes de la comète 21P/Giacobini-Zinner, découverte en 1900. Lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète, des fragments s'enflamment à environ 50 km au-dessus de nous, créant un spectacle époustouflant. Bien que les Draconides ne produisent généralement pas un grand nombre de météores, ils ont le potentiel d'évoluer en une tempête de météores, peignant le ciel avec plus d'un millier de météores.

Bien que les pluies de météores n’aient pas de pertinence astrologique exacte comme les nouvelles et les pleines lunes, elles sont toujours associées à la chance, à la synchronicité et à la bonne fortune. Les Draconides, souvent liées à la constellation du Verseau, peuvent être interprétées comme symbolisant des thèmes tels que l'avenir, la communauté, les aspirations, les espoirs, les rêves, la liberté et la révolution.

La pluie de météores draconides revêt également une signification mythologique. La constellation du Draco, historiquement symbolisée par un dragon ou un serpent, représente la protection et les trésors cachés. Il est vénéré par les civilisations anciennes, lié aux histoires du serpent du jardin d'Eden, du crocodile de la mythologie égyptienne et du gardien des pommes d'or dans la mythologie grecque. Draco incarne les thèmes de la tutelle, de la création, de l'annihilation et de l'intemporalité.

Pour assister aux pluies de météores des Draconides et des Orionides, trouvez une zone sombre de ciel clair et laissez vos yeux s'adapter à l'obscurité pendant environ 20 minutes. Que vous soyez intéressé par les connexions astrologiques ou que vous souhaitiez simplement profiter du magnifique spectacle, ces pluies de météores offrent un spectacle à couper le souffle qui captivera à coup sûr votre imagination.

