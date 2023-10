Art et ingénierie de l'origami : ouvrir des opportunités pour des systèmes innovants

L'origami, l'art japonais ancien du pliage du papier, ne sert pas uniquement à créer de belles sculptures. Il inspire également des avancées révolutionnaires dans les domaines de la robotique, du génie civil et de l’exploration spatiale. Lors d'un récent séminaire au Ames Research Center, le Dr Larry L. Howell et M. Alden Yellowhorse ont présenté les opportunités surprenantes qu'offre l'origami pour l'ingénierie.

Traditionnellement, les artistes de l'origami ont repoussé les limites de leur forme d'art en utilisant uniquement du papier et un seul procédé de fabrication : le pliage. Cela a permis un prototypage rapide et la création de structures et de mécanismes complexes. Les méthodes et perspectives uniques des artistes de l'origami ont conduit au développement de systèmes auparavant inimaginables avec les approches d'ingénierie traditionnelles.

Le Dr Howell, doyen associé et professeur à l'Université Brigham Young, est à l'avant-garde de l'ingénierie inspirée de l'origami. Ses recherches portent sur les mécanismes conformes, notamment les mécanismes inspirés de l'origami, les mécanismes spatiaux, les systèmes microélectromécaniques et les dispositifs médicaux. Il est reconnu internationalement pour ses contributions dans le domaine.

M. Yellowhorse, doctorant à l'Université Brigham Young, étudie également la conception de mécanismes inspirés de l'origami. Son travail est soutenu par une bourse de recherche en technologie spatiale de la NASA et il a passé du temps en tant que technologue invité au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

L'une des applications passionnantes de l'origami en ingénierie est le développement de systèmes déployables et reconfigurables. Cette technologie a le potentiel de réduire considérablement le volume, la masse et les coûts des missions d’exploration spatiale. Des conceptions inspirées de l’origami ont déjà été utilisées dans les panneaux solaires, les antennes et autres structures déployables des engins spatiaux.

Les techniques de l'origami sont également appliquées dans le génie civil et la construction. En tirant parti des principes de pliage et de dépliage, les ingénieurs peuvent créer des structures légères, mais incroyablement solides et stables. Cela a le potentiel de révolutionner la conception et la construction de ponts, de bâtiments et d’autres infrastructures.

L’avenir de l’ingénierie inspirée de l’origami est prometteur. Grâce à la recherche et au développement continus, nous pouvons nous attendre à voir des solutions encore plus innovantes aux défis d’ingénierie complexes. La combinaison de l’art et de la science dans l’origami ouvre de nouvelles possibilités et repousse les limites de ce qui est possible dans divers domaines.

