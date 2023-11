Révolutionner la récupération de données : innovations de l'Université de Sydney

Dans le cadre d'une réalisation révolutionnaire, des scientifiques de l'Université de Sydney ont conçu et testé avec succès un nouveau système de récupération de données (DRS) qui a le potentiel de transformer la manière dont les scientifiques récupèrent des informations cruciales lors de missions spatiales. Le DRS a récemment été utilisé lors d’une mission de la NASA visant à cartographier la matière noire autour des amas de galaxies, et il s’est avéré avoir changé la donne.

Le télescope d'imagerie à ballon à super pression (SuperBIT), lancé plus tôt cette année, a subi des dommages lors de son atterrissage en Argentine. Cependant, deux packages DRS contenant plus de 200 Go de données précieuses ont réussi à atterrir en toute sécurité. Ces packages comprennent une carte détaillée de la matière noire et des photographies fascinantes de l’espace.

Dirigée par le Dr Ellen Sirks de l'École de physique de l'Université de Sydney, l'équipe de scientifiques internationaux impliqués dans l'étude a publié ses résultats dans la revue Aerospace. L'étude fournit non seulement des instructions pour créer le DRS, mais souligne également l'importance d'assurer la récupération des données dans les pires scénarios.

Le DRS est composé de petits ordinateurs équipés de cartes SD pour le stockage de données, d'une liaison satellite personnalisée « Localiser mon téléphone » et de parachutes logés dans des enceintes en mousse. Des articles ordinaires comme des sacs à rôtir de poulet sont utilisés pour rendre les emballages imperméables. Cette conception innovante permet une récupération sécurisée des données, même en cas de panne du système de communication principal.

Le succès du DRS lors de la mission de la NASA constitue une étape importante. Selon le Dr Sirks, le système a joué un rôle crucial dans la récupération des données de la mission après la destruction du télescope et la perte des communications à large bande passante.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu’est-ce que la matière noire ?

R : La matière noire fait référence à une substance invisible dont la masse est six fois supérieure à celle de la matière ordinaire dans l'univers, mais elle ne peut pas être observée directement.

Q : Comment fonctionne le système de récupération de données ?

R : Le système de récupération de données se compose de petits ordinateurs dotés de cartes SD pour le stockage des données, d'une liaison satellite « Localiser mon téléphone » et de parachutes. Il permet la récupération sécurisée des données des missions spatiales, même dans des circonstances difficiles.

Q : Depuis combien de temps l’Université de Sydney développe-t-elle le DRS ?

R : L'Université de Sydney développe le système de récupération de données depuis environ cinq ans.

Q : Pourquoi la récupération de données est-elle essentielle dans les missions spatiales ?

R : La récupération de données est cruciale dans les missions spatiales car elle garantit que des informations précieuses ne seront pas perdues, même en cas d'échec de la mission ou de panne de communication.

Q : Quels sont les avantages de l’utilisation de télescopes à ballon ?

R : Les télescopes basés sur des ballons offrent la qualité des télescopes spatiaux à une fraction du budget, ce qui en fait une option rentable pour les observations scientifiques.

La source:

Université de Sydney. (2023 novembre 14). [Des chercheurs de l'Université de Sydney conçoivent un système permettant de récupérer les données du ciel lors d'atterrissages spectaculaires. Phys.org.](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)