Un nouveau système de récupération sauve les données de mission de la NASA

Des chercheurs de l'Université de Sydney ont développé un système de récupération révolutionnaire qui a permis de sauvegarder les données critiques d'une mission de la NASA. Le système a réussi à récupérer des gigaoctets d’informations à partir d’un télescope basé sur un ballon, même après une panne de communication et que le télescope a été endommagé lors de l’atterrissage.

La mission, connue sous le nom de Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), a été lancée depuis l’aéroport de Wānaka en Nouvelle-Zélande. Suspendu sous un énorme ballon rempli d'hélium, le télescope a flotté autour de l'atmosphère terrestre, effectuant 5.5 boucles autour du monde. Cependant, lors de son atterrissage en Argentine, le télescope a subi des dommages.

Malgré les dommages causés au télescope, deux systèmes de récupération de données déployés avant l'atterrissage ont pu descendre en parachute en toute sécurité et préserver les données vitales. Cela comprend une carte détaillée de la matière noire entourant les galaxies et de superbes photos de l'espace. La matière noire, une substance invisible dont la masse est six fois supérieure à celle de la matière ordinaire, reste un mystère dans l'univers.

Le Dr Ellen Sirks de l'École de physique de l'Université de Sydney a dirigé une étude publiée dans la revue Aerospace, détaillant la conception du système de récupération de données. L'étude souligne l'importance de sauvegarder les données dans les pires scénarios et met en évidence le succès du système de récupération pendant la mission scientifique en direct.

Le système de récupération de données comprend de petits ordinateurs dotés de cartes SD pour le stockage des données, une liaison satellite « trouver mon téléphone » et des parachutes. Ces composants sont logés dans des enceintes en mousse fabriquées à partir d'articles ordinaires comme des sacs à rôtir de poulet pour l'imperméabilisation.

La récupération des paquets de données n’a pas été sans difficultés. Le terrain accidenté et la présence de traces de couguars à proximité de l'un des colis ont nécessité l'aide de la police locale argentine. Néanmoins, les colis ont été récupérés avec succès.

Ce système révolutionnaire a attiré l'attention de la NASA, qui envisage désormais de produire des packages de récupération similaires pour de futures missions scientifiques. Le succès du système de récupération de données démontre son potentiel à préserver des données cruciales lors des missions aériennes, garantissant ainsi que des informations précieuses ne soient pas perdues dans des circonstances imprévues.

