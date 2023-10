Spectres de transmission de GJ 1132 b : nouvelles informations issues des observations JWST

By

La recherche d'atmosphères de planètes rocheuses avec le télescope spatial James Webb (JWST) s'est principalement concentrée sur les planètes transitant par des naines M. Ces planètes offrent des rapports de taille planète/étoile favorables, qui améliorent la détection des caractéristiques atmosphériques. Cependant, en raison de la force similaire du signal des caractéristiques atmosphériques et des performances à transit unique du JWST, plusieurs observations sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Dans une étude récente, des chercheurs présentent deux observations de transit de la planète rocheuse GJ 1132 b à l'aide de l'instrument JWST NIRSpec G395H. Couvrant une gamme de longueurs d'onde de 2.8 à 5.2 μm, ces observations visaient à faire la lumière sur la composition atmosphérique de la planète. Les observations précédentes avec l'instrument WFC3 du télescope spatial Hubble ont donné des résultats peu concluants, avec des preuves contradictoires concernant soit une atmosphère, soit un spectre sans particularités.

Les données du JWST ont révélé des différences significatives entre les deux visites. Au cours d'un transit, le spectre était cohérent avec une atmosphère dominée par H2O, avec des traces de CH4 et N2O. Alternativement, le signal pourrait être attribué à une contamination stellaire provenant de taches stellaires non occultées. En revanche, le spectre obtenu lors du deuxième transit apparaît sans particularité. Aucune des deux visites n'a confirmé la présence précédemment signalée de HCN dans l'atmosphère de GJ 1132 b. Les différences observées entre les visites ne peuvent s’expliquer par la variabilité atmosphérique ou par des effets instrumentaux.

Il est important de noter que les chercheurs ont également analysé les spectres stellaires hors transit et n'ont trouvé aucune preuve d'un changement d'inhomogénéité stellaire entre les visites, qui n'étaient séparées que de 8 jours. De plus, aucune différence significative dans les effets systématiques instrumentaux n’a été identifiée. L’explication la plus plausible des écarts observés est le bruit aléatoire affectant l’analyse des données.

Ces nouvelles observations fournissent des informations précieuses sur les spectres de transmission de GJ 1132 b et mettent en évidence les défis associés à la détection et à la caractérisation des atmosphères des exoplanètes rocheuses. D'autres études avec JWST et d'autres futurs observatoires continueront d'élargir notre compréhension des diverses atmosphères présentes dans la population des exoplanètes.

