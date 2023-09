Double Trouble : Découverte d'une deuxième toxine produite par la bactérie « Eagle Killer »

Une équipe de recherche dirigée par l'Université Martin Luther de Halle-Wittenberg et la Freie Universität Berlin a découvert une deuxième toxine produite par la cyanobactérie Aetokthonos hydrillicola. Cette bactérie est connue pour être difficile à cultiver et produit deux toxines, une rareté parmi les cyanobactéries. Il y a deux ans, l'équipe a découvert que la première toxine de cette bactérie est responsable d'une maladie provoquant des trous dans le cerveau des pygargues à tête blanche aux États-Unis.

Dans ses dernières recherches, Markus Schwark de l'Université Martin Luther de Halle-Wittenberg a identifié et caractérisé la deuxième toxine. Cette toxine, appelée « aetokthonostatine », présente des similitudes structurelles avec les toxines présentes dans les cyanobactéries marines actuellement utilisées dans les médicaments contre le cancer. La découverte de cette deuxième toxine pourrait potentiellement conduire au développement de nouveaux médicaments pour lutter contre le cancer.

L'existence de cette toxine est soupçonnée depuis un certain temps. Des recherches antérieures ont démontré qu'un extrait d'A. hydrillicola était hautement toxique pour les cellules, même en l'absence de la toxine précédemment identifiée. Des examens plus approfondis ont révélé qu'A. hydrillicola devait produire une autre toxine très puissante.

Le Dr Jan Mareš et son équipe de l'Académie tchèque des sciences ont déterminé les gènes responsables de la synthèse de la nouvelle molécule toxique. Les chercheurs recommandent de surveiller les eaux qui alimentent le réseau d’eau potable, car A. hydrillicola prospère dans les lacs et rivières américains. Cette surveillance contribuera à éviter les risques potentiels pour la santé humaine.

L'étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, met en lumière les propriétés fascinantes et dangereuses d'A. hydrillicola. Grâce à des recherches plus approfondies, les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur ces toxines et potentiellement exploiter leur pouvoir à des fins médicinales.

