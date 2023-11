Le vaisseau spatial Lucy de la NASA découvre un système binaire dans l'astéroïde Dinkinesh

La sonde spatiale Lucy de la NASA a récemment fait une découverte passionnante lors de son survol de l'astéroïde Dinkinesh. Le système d'imagerie du vaisseau spatial a révélé que Dinkinesh n'est pas un seul astéroïde, mais plutôt un système binaire composé de deux astéroïdes en orbite l'un autour de l'autre.

Les premières images renvoyées par Lucy confirment que Dinkinesh est bien une paire binaire. Cette découverte a fourni des informations précieuses sur la nature des petits astéroïdes et leur comportement dans l’espace. On estime que le plus gros astéroïde du système mesure environ 0.5 mile de large, tandis que le plus petit mesure environ 0.15 mile.

Cette rencontre avec Dinkinesh a servi de test pour les capacités de suivi de Lucy et son système de suivi de terminal. Le vaisseau spatial a réussi à suivre la paire d’astéroïdes binaires alors qu’ils survolaient à une vitesse de 10,000 XNUMX mph. Le système de suivi du terminal a suivi les astéroïdes de manière autonome, démontrant son efficacité dans les scénarios d’exploration spatiale en temps réel.

La communauté scientifique est ravie de la série d'images capturées par Lucy lors de cette rencontre. Les données collectées par le vaisseau spatial seront analysées en détail pour mieux comprendre la composition et le comportement des astéroïdes. Le système binaire de Dinkinesh offre une opportunité intéressante pour des études comparatives avec d’autres systèmes binaires, tels que les astéroïdes binaires géocroiseurs Didymos et Dimorphos observés par la mission DART.

L'équipe Lucy continuera d'étudier les données collectées lors de cette rencontre et de préparer les futures missions. En 2025, Lucy observera de près un autre astéroïde de la ceinture principale appelé Donaldjohanson. Cela améliorera encore notre compréhension des astéroïdes et ouvrira la voie à l’objectif principal de la mission : explorer les astéroïdes troyens de Jupiter à partir de 2027.

Cette découverte ouvre de nouvelles dimensions dans notre compréhension des astéroïdes et de leurs formations. Il souligne l’importance de poursuivre l’exploration et la recherche pour percer les mystères de notre système solaire et au-delà.

QFP

Qu'est-ce qu'un système binaire dans le contexte des astéroïdes ?

Un système binaire dans le contexte des astéroïdes fait référence à la présence de deux astéroïdes en orbite l'un autour de l'autre. Ces astéroïdes sont liés gravitationnellement et présentent une relation unique dans leur mouvement et leur dynamique.

Qu'est-ce que le système de suivi des terminaux de Lucy ?

Le système de suivi de terminal de Lucy est une technologie embarquée dans le vaisseau spatial qui lui permet de suivre de manière autonome un astéroïde lors de son passage à grande vitesse. Ce système est crucial pour capturer des images et des données détaillées lors de rencontres rapprochées avec des astéroïdes.

Quels sont les principaux objectifs de la mission Lucy de la NASA ?

Les principaux objectifs de la mission Lucy de la NASA sont d'explorer les astéroïdes troyens Jupiter, qui sont un groupe d'astéroïdes partageant l'orbite de Jupiter autour du soleil. En étudiant ces astéroïdes, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation initiale du système solaire et la dynamique de l'influence gravitationnelle de Jupiter.

Quels autres astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle dans le futur ?

Après sa rencontre avec Dinkinesh, Lucy devrait observer de près un autre astéroïde de la ceinture principale appelé Donaldjohanson en 2025. Suite à cela, le vaisseau spatial explorera les astéroïdes troyens de Jupiter, ses principales cibles, à partir de 2027.

