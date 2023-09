Les cellules cérébrales libérant de la dopamine reflètent les intentions des oiseaux chanteurs pendant la parade nuptiale

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut Zuckerman de Columbia et de l'Université Cornell a révélé des informations fascinantes sur le comportement des diamants mandarins mâles pendant la parade nuptiale. L'étude a révélé que lorsque les pinsons mâles se livrent à un comportement de cour, leurs cellules cérébrales donnent la priorité à cette activité par-dessus tout, démontrant un changement de comportement unique et la re-priorisation de cellules cérébrales spécifiques.

Les chercheurs avaient déjà observé des pinsons mâles pratiquer leurs chants de parade nuptiale et avaient remarqué que lorsque les oiseaux commettaient des erreurs, la production de dopamine, un signal chimique dans le cerveau, diminuait. À l’inverse, lorsque les oiseaux interprètent correctement le chant, la production de dopamine augmente, agissant comme un signal de récompense pour leur bonne performance.

Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques ont mesuré les variations de dopamine dans des situations où les pinsons mâles devaient choisir entre plusieurs objectifs, comme pratiquer leur chant, trouver de l'eau ou attirer un partenaire. Ils ont constaté que lorsque la cour était impliquée et que le pinson mâle recevait un retour externe d'une femelle en réponse à son chant, les signaux d'erreur basés sur la dopamine liés à la recherche d'eau ou à la répétition du chant étaient supprimés. Dans le même temps, le signal de récompense pour avoir bien interprété la chanson afin de susciter une réponse de la femelle s'est intensifié.

Cette étude fournit la première démonstration d'un changement d'origine sociale dans les signaux d'erreur dopaminergiques, indiquant que le système d'auto-évaluation du cerveau peut être réduit ou désactivé pendant la performance et devenir plutôt plus réceptif aux commentaires sociaux. Les chercheurs pensent que ces résultats pourraient avoir des implications plus larges pour comprendre d’autres types d’apprentissage et de comportement qui reposent sur l’auto-évaluation interne, comme la parole, la musique et divers comportements appris.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer dans quelle mesure ces systèmes comportementaux sont en jeu dans différentes espèces et types d’apprentissage. Comprendre les mécanismes neuronaux à l’origine de ces changements de comportement pourrait fournir des informations précieuses sur l’apprentissage et les performances humaines.

