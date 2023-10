Faits saillants de l'observation du ciel pour octobre 2023

Octobre 2023 promet une série d’événements célestes qui captiveront les observateurs du ciel. Le point culminant du mois est une éclipse solaire en « anneau de feu » qui sera visible à travers les Amériques le 14 octobre. Cette éclipse solaire partielle créera un spectacle époustouflant, le Soleil apparaissant comme un étroit anneau de lumière. La trajectoire de l’éclipse traversera le sud du Canada, l’ouest des États-Unis ainsi que l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Même en dehors de la trajectoire de l’éclipse annulaire, les spectateurs pourront toujours assister à une éclipse partielle en fonction de leur emplacement.

En plus de l’éclipse solaire, il y aura d’autres alignements captivants de corps célestes. Le 2 octobre, la Lune se lèvera quelques heures après le coucher du soleil, apparaissant très proche de l’amas d’étoiles des Pléiades. Ce sera une excellente occasion d’observer ensemble la Lune et les Pléiades dans le ciel nocturne. Le 10 octobre, Vénus sera visible à l’est avant le lever du soleil, accompagnée d’un mince croissant de Lune. Le cœur brillant de Lion le lion, l'étoile blanc bleuâtre Regulus, sera également visible entre Vénus et la Lune.

De plus, le 23 octobre, les spectateurs pourront regarder vers le sud quelques heures après le coucher du soleil pour observer la Lune suspendue juste sous la planète Saturne. Cette proximité dans le ciel permettra de visualiser facilement les deux objets à l’aide d’un télescope. La pleine lune du 28 octobre se lèvera avec la planète Jupiter, créant un spectacle éblouissant alors que deux des objets les plus brillants du ciel se réuniront.

Octobre 2023 est également un mois passionnant pour l’exploration spatiale, puisque la NASA lancera la mission Psyché pour étudier un astéroïde unique riche en métaux. Cette mission vise à comprendre la formation des planètes en étudiant cet astéroïde, censé être constitué principalement de fer et de nickel. Alors que les scientifiques continuent de percer les mystères de l’univers, ces événements célestes offrent aux amateurs comme aux experts l’occasion de s’émerveiller devant les merveilles du cosmos.

Sources:

– Jupiter : La plus grande planète du système solaire et la cinquième planète en partant du soleil.

– Saturne : La sixième planète à partir du Soleil avec la deuxième plus grande masse du système solaire.

– Vénus : Deuxième planète à partir du Soleil, également connue sous le nom de « planète sœur » de la Terre en raison de sa composition similaire et de sa proximité avec le Soleil.

– NASA : La National Aeronautics and Space Administration, responsable du programme spatial civil et de la recherche aérospatiale.