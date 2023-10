Grands dauphins : maîtres du Motherese ?

Changez-vous de voix lorsque vous parlez aux petits enfants ? Il s’avère que les parents du monde entier utilisent inconsciemment une voix plus aiguë, une gamme vocale plus large et des phrases plus courtes lorsqu’ils parlent à leurs jeunes enfants. Ce phénomène, connu sous le nom de communication dirigée par l'enfant ou maternais, aide les enfants à créer des liens avec leurs parents et à apprendre à parler seuls. Mais qu’en est-il des autres espèces animales ? Ont-ils des voix spéciales pour leurs jeunes ?

Les chercheurs ont découvert que certains oiseaux chanteurs, petits singes et chauves-souris modifient leur voix en présence de leurs petits. Cependant, ils n’ont pas encore déterminé si ces animaux modifient leurs schémas vocaux comme le font les humains ou s’ils utilisent des schémas vocaux complètement différents. C'est comme demander s'ils chantent la même chanson dans une tonalité différente ou s'ils chantent une chanson complètement différente.

Pour faire la lumière sur ce point, une équipe internationale de biologistes a récemment mené une étude pour déterminer si les grands dauphins utilisent le motherese lorsqu'ils communiquent avec leur progéniture, appelés veaux. Ces chercheurs ont choisi les dauphins en raison de leur grande intelligence et de leurs modes d’interaction et de communication similaires à ceux des humains. Ils ont même découvert que chaque dauphin a son propre « nom » sous la forme d’un sifflet distinctif, qui les aide à se reconnaître.

Les scientifiques ont analysé les données de la base de données Sarasota Dolphin Whistle, qui contient près de quatre décennies d'enregistrements de sifflets de la communauté des grands dauphins de la baie de Sarasota, en Floride. Ils ont comparé les enregistrements au sifflet de 19 dauphins femelles adultes avec et sans leurs petits. Les chercheurs ont utilisé un spectrogramme, un type d'analyseur sonore, pour mesurer la hauteur ou la fréquence de chaque sifflet. Ils ont découvert que chaque mère de dauphin produisait des sifflements caractéristiques avec des fréquences maximales nettement plus élevées lorsqu'elle communiquait avec ses petits que lorsqu'elle ne le faisait pas.

De plus, les mères dauphins utilisaient également une gamme de fréquences plus large pour communiquer avec leurs petits, de la même manière que les humains communiquent avec leur progéniture. Fait intéressant, les chercheurs ont remarqué que la longueur et le nombre de boucles de sifflet, qui sont des motifs de sifflet répétés, restaient inchangés lors de la communication avec les veaux.

Bien que les chercheurs aient confirmé que les grands dauphins utilisent un type de mère lorsqu'ils interagissent avec leur progéniture, ils n'ont pas pu déterminer la raison exacte pour laquelle ils le font. Ils ont proposé que les dauphins puissent utiliser le motherese pour enseigner aux veaux différents types de sons vocaux, maintenir le contact dans de grands groupes sociaux ou créer des liens avec eux, à l'instar des humains. Une autre possibilité est que le changement dans les sifflets des dauphins pourrait être un sous-produit d'autres changements physiologiques survenant pendant la parentalité.

Bien que la communication dirigée par les enfants des dauphins présente des similitudes avec celle des humains, les chercheurs ne savent toujours pas s'ils peuvent modifier leurs schémas vocaux aussi rapidement que les humains. À l'avenir, les scientifiques prévoient d'étudier la flexibilité des dauphins et de déterminer si les veaux préfèrent ou non ce type de vocalisation, comme le font les enfants humains.

