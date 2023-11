Explorer la faisabilité des énergies renouvelables au pôle Sud : surmonter les défis des environnements extrêmes

Dans le but de réduire les émissions de carbone et de réduire notre impact sur l’environnement, les énergies renouvelables sont apparues comme une solution pratique. Cependant, les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et les éoliennes sont-elles réalisables dans des régions extrêmes comme le pôle Sud ? Une étude réalisée par Susan Babinec et ses collègues se penche sur cette question, mettant en lumière les défis et les solutions potentielles.

Le pôle Sud, avec ses températures glaciales et ses mois d’obscurité polaire, présente des défis uniques en matière de production d’énergie renouvelable. L’un des défis majeurs liés à l’énergie solaire est la disponibilité limitée de la lumière solaire. Pendant l’hiver antarctique, le soleil reste en dessous de l’horizon, rendant l’énergie solaire indisponible pendant plusieurs mois. L'étude explore le positionnement des panneaux solaires et révèle que les panneaux verticaux sont moins sensibles à l'accumulation de neige. Il est intéressant de noter que l’inclinaison des panneaux et l’espacement entre eux ont un impact minime sur la puissance de sortie.

Pour les éoliennes, les températures extrêmes constituent un défi. La plupart des turbines ne sont pas testées pour des températures aussi basses que -70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit), ce qui correspond à la température moyenne au pôle Sud. Cependant, les auteurs suggèrent que les turbines peuvent théoriquement fonctionner à des températures aussi basses avec une ingénierie appropriée.

Le stockage de l’énergie est une autre considération cruciale. L'étude examine deux types de stockage d'énergie : le lithium-ion, qui a une densité énergétique plus élevée mais se dégrade avec une utilisation à long terme, et le stockage d'énergie de longue durée (LDES), une technologie en développement rapide. Les deux options sont évaluées, contribuant à l’analyse globale.

Les auteurs concluent qu’une combinaison d’énergie solaire, d’éoliennes, de stockage d’énergie et d’énergie diesel – utilisée stratégiquement tout au long de l’année – présente la meilleure option pour alimenter la Station du Pôle Sud et ses opérations scientifiques. Cette approche hybride réduirait la consommation de carburant diesel de 96 %, ce qui entraînerait des réductions substantielles des émissions de carbone et des économies de coûts. L’investissement initial dans les infrastructures, de 10 millions de dollars, serait rentabilisé en deux ans.

Bien que cette étude souligne la faisabilité des énergies renouvelables au pôle Sud, d’autres considérations doivent être prises en compte. L’entretien des panneaux solaires, y compris le déneigement, nécessite une planification minutieuse. L'inflammabilité du stockage Lithium-ion nécessite également une attention particulière en raison de l'éloignement de la station. De plus, les défis techniques associés aux éoliennes, tels que le fonctionnement à des températures extrêmement basses et la minimisation des interférences électromagnétiques, doivent être surmontés.

Dans l’ensemble, cette recherche démontre que les énergies renouvelables sont non seulement réalisables, mais également économiquement viables et respectueuses de l’environnement, même dans les environnements les plus extrêmes et les plus reculés. En adoptant des solutions d'énergie renouvelable, la Station du Pôle Sud peut ouvrir la voie à un avenir durable dans le domaine de l'astronomie et au-delà.

