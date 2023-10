La promenade des chiens est une activité populaire qui procure exercice et plaisir tant aux propriétaires qu’à leurs compagnons à quatre pattes. Cependant, des recherches récentes ont révélé une augmentation inquiétante des blessures associées à la promenade des chiens. Une étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise a examiné plus de 400,000 2001 blessures causées par la marche de chiens entre 2020 et XNUMX et a constaté une multiplication par quatre du taux de blessures au cours de cette période.

L’étude a identifié les femmes âgées de 40 à 64 ans comme étant le groupe démographique le plus souvent blessé. Les trois blessures les plus fréquemment signalées étaient les fractures des doigts, les traumatismes crâniens et les foulures à l'épaule. Ces blessures peuvent avoir des effets à long terme et avoir un impact significatif sur le bien-être des propriétaires de chiens.

L’une des principales raisons de ces blessures est le manque de préparation et d’entraînement adéquat. Selon Katelin Thomas, propriétaire de K-9 Turbo Training à Ferndale, environ 99 % des propriétaires de chiens n'entraînent pas correctement leurs animaux à marcher en laisse avant de s'attendre à ce qu'ils se comportent bien pendant les promenades. Une formation insuffisante peut entraîner des accidents et des blessures.

Pour réduire les risques de blessures, Thomas propose plusieurs conseils précieux. Tout d’abord, il est recommandé d’utiliser une laisse standard de six pieds au lieu d’une laisse rétractable, ce qui peut présenter des risques de trébuchement et d’enchevêtrement. Une bonne manipulation de la laisse est également cruciale. Thomas conseille de tenir la laisse d'une main dans la boucle à l'extrémité et d'utiliser l'autre main pour la maintenir à environ un tiers de la descente. Évitez d'enrouler la laisse autour des doigts ou des poignets pour éviter tout enchevêtrement.

L’utilisation d’un harnais à clip avant au lieu d’un simple collier est une autre mesure de sécurité. Ces harnais ont une fixation à clip avant qui redirige le mouvement de traction vers le propriétaire plutôt que de permettre au chien de bondir vers l'avant. Cela réduit la pression sur le propriétaire et atténue le risque de blessures.

De plus, il est essentiel d'avoir des friandises avec soi lors des promenades. Les distractions peuvent amener les chiens à tirer ou à courir, augmentant ainsi les risques d'accidents. En offrant des friandises, les propriétaires peuvent rediriger l'attention de leurs animaux et renforcer les comportements souhaités, comme marcher en laisse libre et rester attentif.

Enfin, les propriétaires doivent se rappeler qu’eux et leurs chiens forment une équipe. Rester attentif et vigilant pendant les promenades est crucial pour identifier les distractions potentielles et élaborer un plan pour les gérer. Traiter avec un renforcement positif peut être très efficace pour capter l'attention du chien et maintenir le contrôle.

Les blessures causées par la promenade des chiens peuvent être considérablement réduites en mettant en œuvre ces conseils de sécurité et en mettant l'accent sur une formation et une préparation appropriées. En priorisant la sécurité, les propriétaires de chiens peuvent continuer à profiter des bienfaits de cette activité tout en minimisant les risques d’accidents.

Sources:

– Journal : Medicine & Science in Sports & Exercise (Aucune URL spécifique fournie)

– Katelin Thomas, propriétaire de K-9 Turbo Training à Ferndale (Aucune URL spécifique fournie)