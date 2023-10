L’urbanisation stimule-t-elle l’évolution des plantes ? Étude des effets des îlots de chaleur urbains sur la variation de la couleur des feuilles

L'urbanisation a transformé de vastes zones de terres sur Terre, créant des habitats artificiels appelés environnements urbains. Ces environnements imposent des pressions sélectives à leurs habitants, notamment l'exposition à des surfaces retenant la chaleur qui forment des îlots de chaleur urbains. Alors que des recherches antérieures ont exploré l’impact du stress thermique urbain sur l’évolution animale, ses effets sur les plantes restent largement inexplorés.

Pour combler cette lacune en matière de recherche, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur agrégé Yuya Fukano de l'Université de Chiba au Japon a étudié comment les îlots de chaleur urbains affectent la couleur des feuilles d'Oxalis corniculata, une plante communément connue sous le nom d'oseille rampante. Cette plante présente des variations de couleur des feuilles, allant du vert au rouge, et se trouve dans les espaces urbains et non urbains du monde entier. Des études antérieures suggèrent que ces variations de couleur agissent comme des adaptations évolutives pour protéger la plante du stress environnemental, les pigments rouges présents dans les feuilles atténuant les dommages induits par la chaleur et la lumière.

Grâce à des observations sur le terrain menées dans des régions urbaines et non urbaines à l'échelle locale, paysagère et mondiale, les chercheurs ont découvert que les variantes à feuilles rouges de l'oseille rampante se trouvaient couramment près des surfaces imperméables dans les zones urbaines, tandis que les variantes à feuilles vertes étaient dominantes dans les régions urbaines et non urbaines. espaces verts. Cette répartition géographique était cohérente à travers le monde, confirmant un lien entre l'urbanisation et les variations de couleur des feuilles de l'oseille rampante.

D'autres expériences ont été menées pour quantifier les avantages adaptatifs de ces variations de couleur des feuilles. Les résultats ont montré que les variantes à feuilles rouges présentaient des taux de croissance supérieurs et une efficacité photosynthétique plus élevée à des températures élevées, tandis que les variantes à feuilles vertes prospéraient à des températures plus basses. Les variantes à feuilles rouges présentaient une tolérance au stress plus élevée et étaient plus compétitives dans les zones urbaines à faible densité végétale, tandis que les variantes à feuilles vertes prospéraient dans les zones vertes luxuriantes.

Les analyses génétiques ont indiqué que la variante à feuilles rouges d'O. corniculata pourrait avoir évolué plusieurs fois à partir de la plante ancestrale à feuilles vertes. Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’évolution en cours dans les zones urbaines et souligne l’importance de comprendre l’adaptation des plantes aux îlots de chaleur urbains pour une production agricole durable et la dynamique des écosystèmes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer d’autres caractéristiques des plantes au-delà de la couleur des feuilles afin de mieux comprendre l’adaptation des plantes aux îlots de chaleur urbains.

Source : Yuya Fukano et al, Du vert au rouge : le stress thermique urbain détermine l'évolution de la couleur des feuilles. Avancées scientifiques (2023). DOI : 10.1126/sciadv.abq3542 (Université de Chiba)