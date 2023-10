La foudre sur Vénus pourrait être moins courante qu’on ne le pensait auparavant, suggèrent de nouvelles recherches

Les physiciens spatiaux de CU Boulder ont mené des recherches qui jettent un nouvel éclairage sur le débat autour de la foudre sur Vénus. Les découvertes de l’équipe indiquent que les éclairs sur Vénus sont probablement beaucoup plus rares qu’on ne le pensait auparavant.

Vénus, souvent considérée comme l'une des planètes les plus inhospitalières du système solaire, possède une épaisse couverture nuageuse acide qui la rend difficile à étudier. Afin d'explorer cet environnement extrême, les chercheurs ont utilisé les données de la sonde solaire Parker de la NASA, qui n'était pas initialement destinée à étudier Vénus. Lors d’un survol de la planète en février 2021, la sonde a détecté des « ondes siffleuses », des impulsions d’énergie généralement associées aux éclairs sur Terre. Cependant, l'analyse de l'équipe a révélé que ces ondes sifflantes sur Vénus pourraient être causées par des perturbations dans les faibles champs magnétiques de la planète, plutôt que par des éclairs.

Cette recherche conforte des études antérieures qui n’avaient pas non plus réussi à détecter les ondes radio générées par la foudre sur Vénus. Malgré des décennies de débats entre scientifiques, la véritable nature de ces ondes sifflantes et leur origine sur Vénus restent incertaines. Les chercheurs prévoient de mener des analyses plus approfondies lors des futurs survols de Vénus afin de déterminer de manière concluante si la foudre est responsable des ondes sifflantes ou si un autre phénomène est en jeu.

Ces nouvelles découvertes mettent en évidence à quel point nous savons peu de choses sur notre planète voisine. Avec chaque nouvel instrument scientifique qui atteint Vénus, les chercheurs ont une précieuse opportunité d’en apprendre davantage sur cet environnement mystérieux et hostile.

Définitions:

– Foudre : Décharge électrostatique soudaine qui se produit lors d’un orage, entraînant l’émission de lumière et de chaleur. Elle est causée par la séparation des charges positives et négatives au sein d’un nuage ou entre un nuage et le sol.

– Ondes de Whistler : pulsations du champ magnétique terrestre provoquées par des décharges de foudre dans l'atmosphère. Ils doivent leur nom au sifflement audible qu’ils produisent lorsqu’ils sont reçus sur les premiers récepteurs radio.

– Reconnexion magnétique : processus dans lequel les lignes de champ magnétique se séparent puis se reconstituent, libérant de l’énergie. Cela se produit dans les plasmas, tels que ceux trouvés dans les environnements spatiaux.