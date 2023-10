Vénus pourrait ne pas subir d'éclairs, suggèrent de nouvelles recherches

By

Une équipe de physiciens spatiaux de CU Boulder a mené des recherches qui ajoutent des preuves au débat en cours sur la question de savoir si des éclairs se produisent ou non sur Vénus. Les résultats des chercheurs indiquent que Vénus ne subit pas d'éclairs fréquents, ou du moins pas aussi souvent qu'on le pensait auparavant.

Depuis près de 40 ans, il y a un débat dans la communauté scientifique sur la foudre sur Vénus. L'étude récente vise à contribuer à résoudre ce débat avec de nouvelles données. L'étude a été menée par Harriet George et son équipe du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de CU Boulder, et les résultats ont été publiés dans la revue Geophysical Research Letters.

Les chercheurs se sont tournés vers la sonde solaire Parker de la NASA, initialement conçue pour étudier la physique de la couronne solaire et du vent solaire, pour explorer Vénus. Lors d’un survol rapproché de Vénus en février 2021, le vaisseau spatial a détecté des « ondes sifflantes », des impulsions d’énergie qui sur Terre sont associées aux éclairs. Cependant, les données de l'équipe suggèrent que ces ondes sur Vénus pourraient en réalité provenir de perturbations dans les faibles champs magnétiques de la planète, plutôt que de la foudre.

Ces résultats concordent avec une étude précédente menée en 2021, dirigée par Marc Pulupa de l’Université de Californie à Berkeley, qui n’a pas non plus réussi à détecter les ondes radio générées par la foudre sur Vénus.

La recherche met en évidence la compréhension limitée de Vénus et la nécessité de disposer de davantage d’instruments scientifiques pour étudier la planète. Comme l’a noté David Malaspina, co-auteur de l’étude, les opportunités de mener de telles recherches sur Vénus sont rares.

L’étude enrichit nos connaissances sur Vénus et contribue à percer les mystères de cette planète inhospitalière. La sonde solaire Parker continuera d'observer Vénus dans le cadre de sa mission, ce qui pourrait fournir de nouvelles informations sur le débat sur la foudre et mettre en lumière les conditions extrêmes de la planète.

Sources:

– Lettres de recherche géophysique (journal)

– NASA/Johns Hopkins APL

– NASA/JPL