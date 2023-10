Explorer le mystère de la foudre sur Vénus

By

Des chercheurs de CU Boulder utilisent la sonde solaire Parker de la NASA pour étudier le phénomène de la foudre sur Vénus, l'une des planètes les plus énigmatiques et inhospitalières de notre système solaire. Cette mission vise à résoudre le débat de longue date sur la question de savoir si la foudre frappe la deuxième planète en provenance du Soleil.

Lors de son quatrième survol rapproché de Vénus en février 2021, la sonde solaire Parker a détecté des « ondes sifflantes », qui sont des impulsions d’énergie associées aux éclairs sur Terre. Cependant, les données collectées suggèrent que ces ondes sur Vénus pourraient ne pas être réellement causées par la foudre, mais plutôt par des perturbations dans les faibles champs magnétiques de la planète.

Harriet George, auteur principal de l'étude et chercheuse postdoctorale au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP), a expliqué que sur Terre, les ondes sifflantes sont souvent, mais pas toujours, produites par la foudre. Lorsque la foudre frappe, elle bouscule les électrons dans l’atmosphère, générant des ondes qui voyagent dans l’espace et créent des sifflements. Les opérateurs radio sur Terre pouvaient entendre ces tonalités à l’aide d’écouteurs, d’où le nom de « siffleurs ».

Les chercheurs ont utilisé l'expérience FIELDS sur la sonde solaire Parker, comprenant des capteurs de champs électriques et magnétiques, pour suivre ces signaux. Fait intéressant, ils ont observé que les ondes sifflantes de Vénus se dirigeaient vers la planète au lieu de se déplacer dans l’espace comme prévu lors d’un orage. La cause de ce mouvement inhabituel, connu sous le nom de siffleurs arrière, reste floue. Cependant, les chercheurs soupçonnent que la reconnexion magnétique, un phénomène impliquant la séparation et la reconstitution de lignes de champ magnétique torsadées autour de Vénus, pourrait être responsable de cette anomalie.

Cette étude met en lumière notre compréhension limitée de notre plus proche voisin planétaire et met en évidence l’immense complexité des atmosphères planétaires. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les secrets de la foudre sur Vénus et approfondir nos connaissances sur cette planète mystérieuse.

