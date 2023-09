Explorer les applications éthiques de la bio-informatique

By

La bio-informatique, autrefois un concept réservé à la science-fiction, est désormais une réalité. À mesure que cette technologie continue de progresser, il est important d’en considérer les implications éthiques, de la rechercher et de l’appliquer de manière responsable. Un groupe d'experts internationaux, dont les inventeurs de DishBrain, se sont associés à des bioéthiciens et des chercheurs en médecine pour résoudre ce problème.

L'auteur principal, le Dr Brett Kagan, directeur scientifique du Cortical Lab, souligne la nécessité d'une approche plus globale lors de l'intégration de systèmes neuronaux biologiques avec des substrats de silicium. Même si le potentiel d’un comportement semblable à celui de l’intelligence est prometteur, des progrès durables doivent être garantis.

Le professeur Julian Savulescu, titulaire de la chaire Uehiro d'éthique pratique à l'université d'Oxford, souligne l'urgence de déterminer des réponses pratiques concernant ce qui est considéré comme conscient ou humain dans le contexte de la technologie actuelle. L’article reconnaît qu’il existe différentes manières de décrire la conscience ou l’intelligence, chacune ayant des implications différentes pour les systèmes intelligents biologiquement fondés.

Le statut moral des bio-ordinateurs est également remis en question. L’article fait référence au philosophe Jeremy Bentham, qui soutenait que la capacité de raisonner ou de communiquer n’est pas le facteur déterminant, mais plutôt la capacité de souffrir. Le simple fait d’afficher une intelligence humaine n’accorde pas nécessairement un statut moral aux ordinateurs biologiques.

Bien que le document ne vise pas à répondre à toutes les questions éthiques entourant les bio-ordinateurs, il fournit un cadre de départ pour garantir une recherche et une application responsables. Les défis et opportunités éthiques présentés par DishBrain sont également mentionnés, notamment en ce qui concerne l'amélioration de notre compréhension de maladies telles que l'épilepsie et la démence.

L’impact potentiel de la bio-informatique est important, car elle offre une alternative plus économe en énergie à l’informatique traditionnelle basée sur le silicium. Alors que les superordinateurs consomment des millions de watts d’énergie, le cerveau humain n’en utilise que 20 watts. En explorant la bio-informatique, nous pouvons répondre aux préoccupations environnementales associées aux émissions de carbone de l'industrie informatique.

En conclusion, cet article fournit une base pour les considérations éthiques dans le domaine de la bio-informatique. Il souligne la nécessité d’une recherche et d’une application responsables, tout en soulignant les avantages et les défis potentiels que présente cette technologie.

Source : Cortical Labs, Biotechnology Advances (article disponible sur demande)