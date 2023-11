Les astronautes trouvent de la compagnie dans la technologie de l’IA lors d’un voyage dans l’espace lointain

By

Les astronautes qui se lancent dans des missions spatiales de longue durée sont confrontés à de nombreux défis, notamment l'isolement et la solitude liés au confinement dans un petit habitat pendant de longues périodes. Pour résoudre ce problème, les agences spatiales du monde entier développent des compagnons d'intelligence artificielle (IA) pour fournir un soutien émotionnel, combattre la maladie mentale et faciliter diverses tâches lors des voyages dans l'espace lointain.

Les limitations de taille des véhicules spatiaux signifient que les astronautes vivront et travailleront à proximité pendant des voyages de plusieurs années. "Un outil de soutien social basé sur l'IA, s'il s'avère efficace, pourrait faire partie d'une boîte à outils de contre-mesures à la disposition des futurs équipages qui s'aventureraient en mission sur Mars", a expliqué Alexandra Whitmire, scientifique de l'équipe Facteurs humains et performances comportementales de la NASA.

La NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont reconnu le potentiel des compagnons basés sur l'IA pour soutenir la santé mentale et les flux de travail des astronautes lors de longues expéditions spatiales. En 2018, l'ESA a présenté le Crew Interactive Mobile Companion (CIMON), un dispositif d'IA de type volley-ball qui pourrait flotter autour de la Station spatiale internationale (ISS) et aider les astronautes dans leurs expériences. Les versions ultérieures de CIMON visaient à établir un lien émotionnel avec l'équipage, en répondant à leurs questions et en enregistrant les interactions.

Alors que les films de science-fiction ont souvent représenté des systèmes d’IA aidant les explorateurs de l’espace, les compagnons de l’IA du monde réel nécessitent encore un développement plus approfondi. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les méthodes par lesquelles ce type de soutien pourrait être accordé et dans quelle mesure, etc., ainsi que les pièges potentiels, avant que des recommandations ne soient formulées pour l'IA en tant que contre-mesure de santé comportementale", a déclaré Whitmire.

Il est important de noter que même si les compagnons IA peuvent offrir une caisse de résonance sûre à certains membres de l’équipage, maintenir la communication avec la famille via des connexions audio et visuelles et favoriser la cohésion d’équipe au sein de l’équipage restent cruciaux pour soutenir leur bien-être mental.

En plus de soutenir les astronautes lors de leurs voyages dans l’espace lointain, la technologie de l’IA est utilisée par les agences spatiales à diverses autres fins. Par exemple, la NASA utilise l’IA pour se préparer aux tempêtes solaires et identifier les ovnis et les astéroïdes potentiellement dangereux. L'agence spatiale japonaise, JAXA, est devenue la première de l'histoire à intégrer l'IA dans une fusée avec son vaisseau spatial Epsilon en 2013.

Alors que les agences spatiales continuent d’investir dans des projets d’IA, l’accent reste mis sur le développement d’outils d’IA susceptibles d’améliorer le bien-être et la productivité des astronautes. Bien que l’IA ait un grand potentiel, ces missions donneront toujours la priorité à l’aspect centré et piloté par l’humain dans le soutien à la santé mentale des membres d’équipage.