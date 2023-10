La théorie de l'univers simulé : explorer la nature de la réalité

By

La théorie de l’univers simulé suggère que notre réalité n’est rien d’autre qu’une simulation informatique méticuleusement programmée. Selon cette idée, nos lois et expériences physiques sont générées par les processus informatiques d’un système avancé. Bien que spéculative, cette théorie a attiré l’attention des scientifiques et des philosophes en raison de ses implications fascinantes.

Le concept de réalité comme illusion remonte à la Grèce antique, avec des philosophes comme Platon considérant la matière comme une simple manifestation ou illusion. Dans les temps modernes, cette idée a évolué vers la notion de réalité simulée, alimentée par les progrès de l’informatique et des technologies numériques. La croyance sous-jacente est que la véritable nature de la réalité dépasse le domaine physique.

Si certains scientifiques trouvent intrigante l’idée d’un univers simulé, d’autres restent sceptiques. La recherche d’anomalies susceptibles de révéler la nature simulée de notre réalité est un défi, car notre compréhension des lois de la physique est encore en évolution.

Une expérience possible pour tester la théorie de l’univers simulé a été proposée dans une étude de 2022 utilisant la théorie de l’information, qui quantifie le stockage et la communication des informations. Dans cette recherche, une nouvelle loi de la physique appelée deuxième loi de l’infodynamique a été introduite. Cette loi stipule que l'entropie de l'information, la quantité moyenne d'informations véhiculée par un événement, doit rester constante ou diminuer avec le temps. Cela contraste avec la deuxième loi de la thermodynamique, car l’entropie augmente généralement.

La deuxième loi de l’infodynamique répond à une nécessité cosmologique et a des implications considérables. Il peut expliquer le comportement de l’information génétique, l’apparition de mutations génétiques, les phénomènes de physique atomique et l’évolution temporelle des données numériques. De plus, il donne un aperçu de la domination de la symétrie dans l’univers.

Cette découverte a des implications significatives dans divers domaines, notamment la recherche génétique, la biologie évolutionniste, la physique, les mathématiques et la cosmologie. Cela laisse entrevoir la possibilité que notre univers tout entier soit une construction simulée ou un ordinateur complexe.

Sources:

- Nom de la source: [LIEN]

- Nom de la source: [LIEN]